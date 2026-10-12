Помер комік Джорджо Бракарді у віці 93 років — ANSA English

У віці 93 років помер комік, музикант і співак Джорджо Бракарді. Про це в понеділок повідомила його родина, пише ANSA English. Бракарді здобув популярність завдяки сюрреалістичним і хаотичним персонажам, яких створював для культових італійських радіо- та телешоу.

Кар'єра на радіо й телебаченні

Найбільшу популярність артистові принесла радіопрограма Alto Gradimento, яку він створював разом із Ренцо Арборе, Джанні Бонкомпаньї та Маріо Маренко. Серед його відомих персонажів були «нікарагуанський гриф» Скарпантібус і настирливий журналіст Макс Вінелла.

У 1985 році Бракарді перейшов на телебачення, взявши участь у шоу Арборе Quelli della notte. Також він з'являвся у програмі Pronto, chi gioca?, яку вели Енріка Бонаккорті та Джанкарло Маджаллі. У 1989 році комік був ведучим і виконавцем шоу Chiappala chiappala на Rai 2.

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Музика та пізні проєкти

Джорджо Бракарді народився в Римі 3 травня 1933 року. Він був піаністом, згодом став композитором і брав участь у фестивалі в Санремо як автор пісень.

У 1995 році він перейшов до Mediaset, де в сатиричній програмі Striscia la Notizia грав Лучо Сментіско — вигаданого речника Сільвіо Берлусконі. У 2001 році Бракарді виступав у програмі Rai 2 Stracult, а 2008-го озвучив персонажа Каттівіка в анімаційному серіалі, який транслював Mediaset.

Після перелому стегнової кістки минулої весни Бракарді перебував у будинку догляду у Ф'яно-Романо неподалік від Рима.

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