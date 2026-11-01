Помер музикант і піонер детройтського техно Хуан Аткінс — The Guardian

У Мехіко, Мексика, у віці 64 років помер американський музикант Хуан Аткінс — один із піонерів детройтського техно. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на його агентство Greensmith Artists.

За даними агентства, Аткінса знайшли без реакції в номері готелю в Мехіко перед запланованим виступом. Музиканта доправили до лікарні, де констатували смерть.

Один із творців детройтського техно

Аткінс створював електронну музику спершу в дуеті Cybotron разом із Річардом Девісом, а згодом — під псевдонімом Model 500. Він першим використав термін «техно» для опису жорсткого електронного звучання, яке розвивав у Детройті.

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Музикант народився в Детройті 1962 року, а згодом переїхав із родиною до Беллвілла у штаті Мічиган. Там він познайомився з Дерріком Меєм і Кевіном Сондерсоном. Разом вони створили тріо Belleville Three, яке стояло біля витоків електронної музики.

Cybotron, Model 500 і Metroplex

Ще під час навчання в школі Аткінс разом із Девісом заснував Cybotron, використовуючи, зокрема, драм-машину Roland TR-808 і синтезатор Korg MS-10. Композиції дуету Cosmic Cars та Clear стали популярними на танцмайданчиках. Після розпаду Cybotron у 1985 році Аткінс продовжив сольну кар’єру як Model 500 та записав треки No UFO’s і The Chase.

У 1985 році він також заснував лейбл Metroplex для випуску власної музики. Згодом лейбл видавав роботи Anthony Shakir і DJ Bone. У 2023 році Аткінс відновив Cybotron: дует випустив нову музику та виступав наживо. Кевін Сондерсон назвав Аткінса справжнім візіонером, який відкрив шлях для багатьох музикантів, зокрема для нього самого.

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