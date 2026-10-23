Помер народний артист України Федір Стригун

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На 87-му році життя після тривалої та важкої хвороби помер український актор і театральний режисер Федір Стригун. Народний артист України понад пів століття присвятив Львівському національному театру імені Марії Заньковецької.

Про смерть артиста повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Садовий зазначив, що Федір Стригун присвятив своє життя українському театральному мистецтву. За словами мера, для Львова ім'я актора назавжди залишиться пов'язаним із театром імені Марії Заньковецької.

Міський голова висловив співчуття родині, близьким артиста та всій театральній спільноті.

Федір Стригун був українським актором, режисером, академіком, професором та головою Львівського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України.

Із 1987-го до 2019 року він обіймав посади художнього керівника та головного режисера Львівського українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

За внесок у розвиток українського мистецтва Стригун став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також премій імені Івана Котляревського та Миколи Садовського. Крім того, його відзначили низкою державних нагород.

Артист був академіком Академії мистецтв України, входив до складу Комітету Національних премій України імені Тараса Шевченка, працював професором і завідувачем кафедри режисури Львівського національного університету імені Івана Франка.

Джерело: Андрій Садовий

Раніше народний артист України Федір Стригун потрапив в лікарню після операції.

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