Помер письменник Рю Муракамі у віці 74 років — The Japan Times

Японський письменник Рю Муракамі помер 17 жовтня у віці 74 років. Він написав понад 40 романів і збірок оповідань, а його проза вирізнялася критикою суспільства, гротеском і темами соціального відчуження, повідомляє The Japan Times. Звістка про смерть літератора з’явилася 23 жовтня.

Від дебюту до літературного визнання

Рюносуке Муракамі народився 1952 року поблизу американської військової бази в Сасебо, префектура Нагасакі, у родині вчителів. У молодості він грав на барабанах у рок-гурті та долучився до політичного протесту, забарикадувавши дах своєї школи на підтримку студентських виступів у Токіо. Цей досвід згодом відобразився в його напівавтобіографічній повісті «69».

Дебютний роман Муракамі «Almost Transparent Blue» вийшов 1976 року й швидко став бестселером. У книзі йдеться про розчаровану японську молодь 1970-х років; її персонажі вдаються до наркотиків, сексу та випадкового насильства. Роман здобув премії Gunzo для нових авторів і Акутагави, а 1979 року Муракамі написав сценарій та зняв його екранізацію.

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Серед відомих книжок автора — «Coin Locker Babies» 1980 року, «Popular Hits of the Showa Era» 1994 року та «In the Miso Soup» 1997 року. «Coin Locker Babies» розповідає про двох хлопців, яких немовлятами покинули в камерах схову на вокзалі. Роман отримав премію Номи для нових авторів у 1981 році.

В інтерв’ю Vice 2013 року Муракамі говорив, що творчі люди можуть спрямовувати гнів і руйнівну енергію в письмо або музику, тоді як в інших випадках це може вести до насильства чи тероризму. У його творах також простежувався вплив американської культури, а сам письменник критикував соціальну нерівність і культурне напруження, пов’язані з відносинами Японії та США.

Із квітня 2006 року Муракамі разом з акторкою Ейко Коіке вів на TV Tokyo ділове ток-шоу «Cambrian Palace». У програмі вони опитали понад тисячу гостей про корпоративні стратегії та економічні тенденції, а кожен епізод завершувався написаним від руки висловом письменника. Після спеціального випуску до 20-річчя програми 26 березня Муракамі й Коіке залишили шоу. Останнім написаним від руки посланням Муракамі аудиторії стало «Death & Life».

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