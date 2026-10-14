Як українські зірки відреагували на смерть українського коміка Олександра Вені Венедчука
Увечері 13 жовтня стало відомо про смерть 32-річного українського коміка Олександра Вені Венедчука — колишнього учасника команди «Ветерани космічних військ». На трагічну звістку відреагували його шанувальники, колеги та відомі українці, які поділилися спогадами про артиста й висловили співчуття його рідним і близьким.
Учасники колективу не розкрили подробиць обставин його смерті, однак пообіцяли повідомити про місце та час прощання з колегою, щойно з’явиться відповідна інформація.
У січні 2025 року в артиста стався крововилив у мозок, який супроводжувався втратою свідомості та сильними судомами. Тоді йому провели термінову нейрохірургічну операцію.
У вересні 2025 року Венедчук переніс ще одне хірургічне втручання, під час якого йому встановили титанову пластину в череп. У грудні того ж року комік залишив команду «Ветерани космічних військ».
У червні 2026 року Олександр поділився радісною новиною — він одружився зі своєю коханою Кариною, з якою перебував у стосунках понад шість років.
Одними з перших про трагічну звістку повідомили колишні товариші Олександра по команді «Ветерани космічних військ» — Артем Дамницький і Владислав Куран.
Дамницький опублікував у Threads спільні фотографії з другом і написав:
«Ти занадто рано відправився у космос… Ми так не домовлялися. Дякую за все і вибач, якщо щось не так».
Комік Василь Байдак зізнався, що шокований новиною, та висловив співчуття рідним і близьким Олександра.
Ведучий Фіма Константиновський також емоційно відреагував на смерть колеги:
«Я не знаю, як в це повірити. Я просто плачу і не можу зупинитись плакати».
Гуморист Юрій Ткач присвятив Венедчуку слова пам’яті:
«Неможливо повірити! Неможливо прийняти… Талановитий, щирий, неймовірно світлий… Ти дарував людям сміх, а сьогодні стільки сліз і болю… Люблю тебе, друже… Назавжди у наших серцях».
Співчуття близьким Олександра також висловили учасники команди «Леви на джипі» Андрій Лузан і Микола Зирянов, актор і комік Володимир Шумко, блогерка Даша Кубік, стендап-комікеса Валерія Мандзюк, репер Otoy та диджейка Korolova.
Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко написав, що ніколи в житті не забуде Венедчука. Даша Астаф’єва зізналася, що не може повірити в трагічну звістку.
Телеведуча Леся Нікітюк пригадала, як брала участь у зйомках шоу «Ветерани космічних військ» разом із Венею. Вона висловила сподівання, що він «у кращому світі».
Акторка Олена Кравець також відреагувала на смерть коміка:
«Веня… Не хочу в це вірити. Як же боляче».
Телеведуча Маша Єфросиніна назвала Олександра одним із дуже талановитих людей, з якими їй пощастило працювати.
«Скільки в тебе було планів на це життя… Якийсь нескінченно хронічний біль. Спочивай з миром, Вєня», — написала вона.
Згодом Єфросиніна опублікувала розмовне відео, у якому поділилася роздумами про несправедливість життя та смерть талановитих людей.
«Кожного разу за ці роки, коли вмирає хороша, світла, талановита людина, коли вмирають діти, ненароджені діти, я весь час думаю, чому так? А якийсь абсолютно хворий на всю голову дід живе і розпиляє зло як бактерію. А вона трансформує людей у всьому світі, вони перетворюються в перевертнів… Це риторичне питання, але я не можу не думати про це. Мої співчуття усім, хто втратив близьких», — сказала телеведуча.
Смерть Олександра Венедчука стала важкою втратою для його колег і шанувальників. Українські знаменитості згадують коміка як талановиту людину, яка дарувала людям сміх, і висловлюють підтримку його родині та друзям.
Про смерть Олександра Венедчука повідомили в телеграм-каналі команди «Ветерани космічних військ».
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