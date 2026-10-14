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Увечері 13 жовтня стало відомо про смерть 32-річного українського коміка Олександра Вені Венедчука — колишнього учасника команди «Ветерани космічних військ». На трагічну звістку відреагували його шанувальники, колеги та відомі українці, які поділилися спогадами про артиста й висловили співчуття його рідним і близьким.

Учасники колективу не розкрили подробиць обставин його смерті, однак пообіцяли повідомити про місце та час прощання з колегою, щойно з’явиться відповідна інформація.

У січні 2025 року в артиста стався крововилив у мозок, який супроводжувався втратою свідомості та сильними судомами. Тоді йому провели термінову нейрохірургічну операцію.

У вересні 2025 року Венедчук переніс ще одне хірургічне втручання, під час якого йому встановили титанову пластину в череп. У грудні того ж року комік залишив команду «Ветерани космічних військ».

У червні 2026 року Олександр поділився радісною новиною — він одружився зі своєю коханою Кариною, з якою перебував у стосунках понад шість років.

Одними з перших про трагічну звістку повідомили колишні товариші Олександра по команді «Ветерани космічних військ» — Артем Дамницький і Владислав Куран.

Дамницький опублікував у Threads спільні фотографії з другом і написав:

«Ти занадто рано відправився у космос… Ми так не домовлялися. Дякую за все і вибач, якщо щось не так».

Комік Василь Байдак зізнався, що шокований новиною, та висловив співчуття рідним і близьким Олександра.

Ведучий Фіма Константиновський також емоційно відреагував на смерть колеги:

«Я не знаю, як в це повірити. Я просто плачу і не можу зупинитись плакати».

Гуморист Юрій Ткач присвятив Венедчуку слова пам’яті:

«Неможливо повірити! Неможливо прийняти… Талановитий, щирий, неймовірно світлий… Ти дарував людям сміх, а сьогодні стільки сліз і болю… Люблю тебе, друже… Назавжди у наших серцях».

Співчуття близьким Олександра також висловили учасники команди «Леви на джипі» Андрій Лузан і Микола Зирянов, актор і комік Володимир Шумко, блогерка Даша Кубік, стендап-комікеса Валерія Мандзюк, репер Otoy та диджейка Korolova.

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко написав, що ніколи в житті не забуде Венедчука. Даша Астаф’єва зізналася, що не може повірити в трагічну звістку.

Телеведуча Леся Нікітюк пригадала, як брала участь у зйомках шоу «Ветерани космічних військ» разом із Венею. Вона висловила сподівання, що він «у кращому світі».

Акторка Олена Кравець також відреагувала на смерть коміка:

«Веня… Не хочу в це вірити. Як же боляче».

Телеведуча Маша Єфросиніна назвала Олександра одним із дуже талановитих людей, з якими їй пощастило працювати.

«Скільки в тебе було планів на це життя… Якийсь нескінченно хронічний біль. Спочивай з миром, Вєня», — написала вона.

Згодом Єфросиніна опублікувала розмовне відео, у якому поділилася роздумами про несправедливість життя та смерть талановитих людей.

«Кожного разу за ці роки, коли вмирає хороша, світла, талановита людина, коли вмирають діти, ненароджені діти, я весь час думаю, чому так? А якийсь абсолютно хворий на всю голову дід живе і розпиляє зло як бактерію. А вона трансформує людей у всьому світі, вони перетворюються в перевертнів… Це риторичне питання, але я не можу не думати про це. Мої співчуття усім, хто втратив близьких», — сказала телеведуча.

Смерть Олександра Венедчука стала важкою втратою для його колег і шанувальників. Українські знаменитості згадують коміка як талановиту людину, яка дарувала людям сміх, і висловлюють підтримку його родині та друзям.

Про смерть Олександра Венедчука повідомили в телеграм-каналі команди «Ветерани космічних військ».

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