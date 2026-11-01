Померла кінопродюсерка Регіна Ціглер — Der Spiegel

Кінопродюсерка Регіна Ціглер померла у віці 82 років у колі родини. Це представник Ziegler Film GmbH підтвердив агентству dpa, повідомляє Der Spiegel. Раніше про смерть продюсерки написала газета Bild із посиланням на її доньку Таню Ціглер.

Понад 500 проєктів

Ціглер упродовж десятиліть була однією з визначальних постатей німецької кіно- й телеіндустрії. Її доробок налічує понад 500 кінематографічних і телевізійних проєктів. Серед найвідоміших робіт продюсерки — серіал ARD «Вайсензее» та екранізація мюзиклу «Я ще ніколи не був у Нью-Йорку».

Вона народилася у березні 1944 року в Кведлінбурзі в родині журналістки та майстра з будівництва колодязів, який також шукав воду за допомогою лози. Наприкінці Другої світової війни її сім'я втекла до Везерського нагір'я, де Ціглер провела дитинство та юність разом зі старшою сестрою.

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Кар'єра у кіно

Після завершення школи Ціглер на прохання батьків почала вивчати право, але залишила навчання після одного семестру. Згодом вона здобула фах економічної перекладачки з англійської мови, а 1965 року почала працювати асистенткою виробництва на Sender Freies Berlin.

У 1973 році, у віці 29 років, Ціглер заснувала власну продюсерську компанію. Її перший повнометражний фільм «Я думала, що померла» отримав Федеральну кінопремію Німеччини та став успіхом серед критиків. Це була перша співпраця продюсерки з режисером Вольфом Ґреммом, який згодом став її чоловіком. Разом вони працювали, зокрема, над стрічками «Брати» 1976 року та «Фабіан» 1980 року.

Фільм «Малу» режисерки Жанін Меерапфель, спродюсований Ціглер, 1981 року здобув у Каннах премію FIPRESCI міжнародної кінокритики. «Листопадові дні» був відзначений премією Адольфа Ґрімме, а дві продюсерські роботи Ціглер номінували на «Оскар». У 2006 році в нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва відбулася ретроспектива, присвячена її творчості, а 2016 року вона отримала почесну нагороду Німецької кінопремії за видатні заслуги перед німецьким кінематографом. Der Spiegel також пише, що до останнього Ціглер, імовірно, працювала над проєктами.

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