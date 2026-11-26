Відома німецька модель і акторка Верушка, справжнє ім’я якої Вера фон Лендорф, померла 24 листопада 2026 року в Берліні. Їй було 87 років. Вона стала однією з найяскравіших постатей моди 1960-х, а її батька Генріха фон Лендорфа стратили нацисти за участь у змові з метою вбивства Адольфа Гітлера.

Про смерть моделі 25 листопада повідомила німецька газета Bild із посиланням на родича. Згодом інформацію підтвердила Deutsche Presse-Agentur (DPA), яка отримала її від оточення родини. За даними німецьких медіа, Верушка померла у вівторок, 24 листопада, у власному будинку в Берліні. Останні хвилини життя вона провела в оточенні друзів і близьких. Причину смерті не повідомляють.

На звістку відреагували люди, які знали модель особисто. Зокрема, німецький актор Клеменс Шик, який багато років дружив із Верушкою, у коментарі Bild назвав знайомство з нею великим подарунком. Він згадав її незвичайну індивідуальність, загадковість і внутрішнє сяйво, а у прощанні звернувся до неї справжнім ім’ям — Вера.

Дитинство Верушки та страта батька за змову проти Гітлера

Вера Готтлібе Анна графиня фон Лендорф-Штайнорт народилася 14 травня 1939 року в Кенігсберзі у Східній Пруссії. Нині це російський Калінінград. Вона походила з давнього аристократичного роду й провела раннє дитинство в родинному маєтку Штайнорт. Її батько, граф Генріх фон Лендорф-Штайнорт, був учасником німецького руху опору нацистському режиму. Він долучився до змови військових і політичних діячів, які 20 липня 1944 року спробували вбити Адольфа Гітлера. Замах провалився, після чого нацисти почали масові арешти причетних до нього людей.

Генріха фон Лендорфа заарештували, а 4 вересня 1944 року стратили в берлінській в’язниці Пльотцензее. На той момент його доньці було лише п’ять років. Репресії торкнулися всієї родини. Вагітну матір Верушки відправили до трудового табору, а саму дівчинку разом із сестрами забрали до дитячого закладу СС. Так нацистський режим карав родичів людей, яких вважав причетними до опору.

Після завершення Другої світової війни родина втратила маєток і колишнє становище. Дівчата разом із матір’ю змушені були переїжджати з місця на місце, певний час жили в таборах для біженців. Дитинство Верушки минуло на тлі війни, переслідувань і втрати дому.

Як Вера стала Верушкою та підкорила світ моди

Спочатку Вера фон Лендорф зовсім не планувала ставати моделлю. Вона цікавилася мистецтвом, навчалася живопису й хотіла пов’язати життя з творчістю. Наприкінці 1950-х років дівчина опинилася у Флоренції, де її помітив фотограф Уго Мулас. Так почався її шлях у модельному бізнесі. Перші спроби побудувати кар’єру виявилися непростими. Високий зріст — близько 183 сантиметрів — і незвичайна зовнішність не відповідали звичним уявленням індустрії про модель. Однак згодом саме ці риси стали її перевагою.

Вера створила для себе окремий сценічний образ і взяла ім’я Верушка. Воно звучало загадково й мало російське забарвлення. Модель свідомо працювала над манерою рухатися, говорити та триматися перед камерою. Вона не хотіла бути просто людиною, яка демонструє одяг, а прагнула перетворювати кожну зйомку на мистецьку роботу.

У 1960-х роках Верушка стала міжнародною знаменитістю. Вона працювала з фотографами Річардом Аведоном, Ірвінгом Пенном, Франко Рубартеллі та Гельмутом Ньютоном. Її світлини з’являлися на сторінках Vogue та інших провідних модних видань. За даними Vogue, вона прикрасила 13 обкладинок американської версії журналу й стала однією з найбільш високооплачуваних моделей свого покоління.

Її образ вирізнявся довгими ногами, виразними рисами обличчя та вмінням повністю змінюватися перед камерою. На одних фотографіях Верушка поставала холодною й відстороненою, на інших — грайливою, сміливою або майже невпізнаваною. Саме ця здатність до перевтілення зробила її особливо цікавою для фотографів.

Боді-арт, мистецтво та культова роль у кіно

Верушка не обмежувалася традиційною модельною роботою. Вона експериментувала з художнім гримом, боді-артом і фотографією. Її тіло ставало частиною мистецького задуму: за допомогою фарб, світла, тіней та оптичних ефектів модель могла перетворюватися на тварину, рослину, скульптуру або абстрактний образ.

Такі проєкти допомогли їй вийти за межі звичайної модної фотографії. Верушка сприймала себе передусім як художницю, а модельний бізнес — як можливість експериментувати та розповідати історії через зовнішність і рухи.

Ще ширшій аудиторії її ім’я стало відомим завдяки кіно. У 1966 році вона з’явилася у фільмі італійського режисера Мікеланджело Антоніоні «Фотозбільшення» (Blow-Up). У стрічці модель зіграла саму себе — манекенницю, яка позує перед камерою фотографа. Її сцена стала однією з найвідоміших у фільмі та закріпила за Верушкою статус ікони 1960-х.

У середині 1970-х років вона відійшла від звичного модельного бізнесу й більше зосередилася на власних мистецьких проєктах. Разом із фотографом Гольгером Трюльчем працювала над експериментами з боді-артом, які згодом увійшли до проєкту та книги «Trans-figurations». У 2006 році Верушка знову з’явилася на великому екрані — цього разу у фільмі «Казино Рояль», 21-й частині бондіани з Деніелом Крейгом у ролі Джеймса Бонда. Вона зіграла графиню фон Валленштайн, яка бере участь у покерній грі.

У наступні роки модель також поверталася до модних проєктів. У 2017 році вона стала обличчям кампанії шведського бренду Acne Studios. Час від часу Верушка виходила на подіум, зокрема використовувала такі появи, щоб привертати увагу до захисту тварин і виступати проти використання натурального хутра в моді.

Якою Верушка залишилася в історії моди

Vogue називав Веру фон Лендорф першою німецькою супермоделлю. Вона стала однією з тих жінок, які змінили уявлення про роботу моделі. Для неї було важливо не просто відповідати вимогам фотографа чи дизайнера, а самій брати участь у створенні образу. Її творчість поєднувала моду, фотографію та перформанс. Верушка могла змінювати зовнішність за допомогою гриму й фарб, працювати з незвичайними позами та перетворювати власне тіло на частину художньої композиції. Саме тому її фотографії й досі вважають знаковими для модної культури 1960-х і 1970-х років.

В останні роки життя вона мешкала в Берліні, спілкувалася з художниками та підтримувала зв’язок із мистецьким середовищем. Її історія поєднала дві зовсім різні сторони ХХ століття: дитинство, зруйноване нацистськими репресіями, та кар’єру, яка зробила її однією з найвідоміших моделей світу. Верушка залишила по собі не лише сотні фотосесій і ролі в кіно. Вона змінила саме уявлення про модель — показала, що людина перед камерою може бути не просто обличчям рекламної кампанії, а повноцінною учасницею мистецького процесу. Про це повідомила німецька газета Bild.

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