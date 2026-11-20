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Українська телеведуча Світлана Рижук померла у віці 40 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Глядачі знали її як ведучу ранкового шоу «Підйом» та прогнозу погоди на Новому каналі.

«Відлетіла моя кохана Світлана Рижук. Вона була цілим світом для мене. Вона була особливою людиною. Її голос заворожував, її мова надихала, її краса чарувала, її інтелект дивував. Світлана була людиною покоління, справжньою українкою, патріоткою. Вона була для мене подругою і дружиною, коханою, музою, моєю половинкою, яка доповнювала мене у всьому», — написав чоловік.

Віктор Верба наголосив, що телеведуча боролася з хворобою до останнього. Попри нестерпний біль, вона зберігала силу духу та прагнення відстоювати правду і справедливість. Чоловік розповів, що був поруч із дружиною та захоплювався її стійкістю.

«Вона пройшла через невимовний біль і в душі залишилася бійцем за правду і за справедливість! Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили, українського слова і світлом, яким вона ділилася з тими, хто був з нею щирим. Я був із нею щодня до останнього, і вона була вдячна за прожите життя і за останні роки разом — спокійна і неймовірно красива», — написав Верба.

Церемонія прощання зі Світланою Рижук відбудеться в її рідному Луцьку. Дату та інші подробиці чоловік пообіцяв повідомити пізніше.

Про боротьбу телеведучої з онкологічним захворюванням стало відомо у 2025 році. Раніше вона розповідала, що діагноз «рак молочної залози з метастазами в печінку та кістки» їй поставили ще у 2024 році. Певний час Рижук проходила лікування в Німеччині.

Тоді телеведуча зізнавалася, що намагалася знайти особливий сенс у випробуванні, через яке їй довелося пройти.

«Інколи мені здається, що я захворіла для того, щоб побачити, скільки людей на землі живуть з болем, хворобами, страшними випробовуваннями. Ніби навмисне відчуваю те, що й інші в подібній ситуації, щоб ще глибше зрозуміти всю швидкоплинність цього життя. Щоб побачити зсередини весь біль, процес лікування, різних людей, чоловіків, жінок, дідусів та бабусь, які змушені доживати свою старість ще й значно складніше, дітей, які ще зовсім маленькі, а вже виснажують свій організм хіміями», — писала Світлана.

Наприкінці жовтня телеведуча повідомляла в соціальних мережах, що перебуває в лікарні під наглядом медиків у критичному стані. Вона зверталася по фінансову допомогу та натомість пропонувала за потреби надсилати гайди з покращення промов і виступів для підприємців, а також рекомендації щодо еміграції з України.

Раніше Рижук також розповідала, що важко переносить хіміотерапію. Зокрема, через лікування в неї сильно пересихали слизові оболонки, німіли пальці рук і ніг. Іноді телеведучій було складно ходити й навіть підводитися з ліжка. Хвороба та агресивне лікування забирали в неї багато сил.

Світлана Рижук народилася 10 червня 1986 року в Луцьку. Вищу освіту здобувала у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де навчалася на факультеті міжнародної журналістики.

Перший професійний досвід телеведуча отримала на місцевому телебаченні. Згодом її запросили працювати на Новий канал. Саме там Світлана стала відомою широкій аудиторії: вона вела прогноз погоди та популярне ранкове шоу «Підйом».

В особистому житті Рижук була дружиною українського музиканта Віктора Верби. У подружжя народилася донька — у 2021 році телеведуча вперше стала мамою.

Про смерть журналістки повідомив її чоловік — співак і композитор Віктор Верба на своїй сторінці у Facebook.

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