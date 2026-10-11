Померла заслужена артистка України Наталія Перчевська

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Пішла з життя заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років присвятила сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Наталії Перчевській було 74 роки. Причину її смерті наразі не розголошують.

«Є люди, які залишають по собі значно більше, ніж ролі та спогади про виходи на сцену. Залишається тепло від зустрічей, голос, усмішка, моменти спільної роботи, які з часом стають особливо дорогими», — йдеться у повідомленні театру.

Колеги артистки висловили співчуття її рідним, близьким, а також усім, хто знав і шанував Наталію Перчевську. Інформацію про дату, час і місце прощання обіцяють оприлюднити згодом.

Наталія Перчевська працювала в Театрі Франка з 1972 року. За понад пів століття творчої діяльності акторка зіграла десятки ролей у театральних постановках.

Серед вистав, у яких вона брала участь, — «Кайдашева сім’я», «Тев’є-Тевель» і «Суд і полум’я».

У 2018 році Наталії Перчевській присвоїли почесне звання заслуженої артистки України.

Її колеги згадують акторку як людину, яка залишила по собі не лише сценічні роботи, а й теплі спогади про спільну працю та зустрічі.

Про смерть акторки повідомили 10 жовтня на офіційній сторінці театру.

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