Пономарьов показав рідкісне дитяче фото зі спортивного клубу

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Співак Олександр Пономарьов поділився в Instagram дитячою світлиною та замислився над тим, чому для щастя дітям потрібно так мало.

«Чому дітям для щастя потрібно так мало?» — написав артист.

Він уточнив, що фото зробили для дошки пошани спортивного клубу «Авангард» у Хмельницькому. У дитинстві Пономарьов займався боксом, однак скільки йому років на світлині, не повідомив.

Журналіст Дмитро Гордон опублікував спільне фото зі співаком Олександром Пономарьовим та своєю дружиною Олесею Бацман. Під час зйомки Гордон

19-річний Олександр Пономарьов-молодший рідко з’являється на публічних заходах, однак цього разу зробив виняток. Хлопець прийшов на закриту презентацію першої книги свого батька, співака Олександра Пономарьова, і вперше за тривалий час показався перед камерами разом зі своєю дівчиною.вирішив пожартувати перед камерою та поклав руку на груди дружини. Бацман відреагувала на витівку чоловіка, а згодом вподобала його допис в Instagram.

Співак Олександр Пономарьов у програмі «Життя відомих людей» поділився подробицями стосунків із трьома дітьми: названою донькою Зоєю, рідною донькою Євгенією (28 років) та сином Олександром (19 років).

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