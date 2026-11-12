Пономарьов уперше за тривалий час з’явився на публіці з коханою

0:00 / 0:00

Співак відвідав захід разом із концертною директоркою Софією Новіковою, яка молодша за нього на 17 років.

Спільне фото з артистами опублікував у соцмережах Дмитро Гордон.

Пономарьов і Новікова тривалий час приховували стосунки, про які активно заговорили у 2025 році. Пара живе разом у Києві, а обраниця співака добре ладнає з його дітьми.

Журналіст Дмитро Гордон опублікував спільне фото зі співаком Олександром Пономарьовим та своєю дружиною Олесею Бацман. Під час зйомки Гордон

19-річний Олександр Пономарьов-молодший рідко з’являється на публічних заходах, однак цього разу зробив виняток. Хлопець прийшов на закриту презентацію першої книги свого батька, співака Олександра Пономарьова, і вперше за тривалий час показався перед камерами разом зі своєю дівчиною.вирішив пожартувати перед камерою та поклав руку на груди дружини. Бацман відреагувала на витівку чоловіка, а згодом вподобала його допис в Instagram.

Співак Олександр Пономарьов у програмі «Життя відомих людей» поділився подробицями стосунків із трьома дітьми: названою донькою Зоєю, рідною донькою Євгенією (28 років) та сином Олександром (19 років).

Читай нас у