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29-річний Джозеф Баена, позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, поділився в Instagram кадрами зі своєю матір’ю Мілдред Патрісією Баеною.

Жінка завітала до сина на вечерю. Джозеф показав, як готував для неї стейк із грибним соусом та картоплю, а також зняв матір за столом.

Стосунки Шварценеггера з Баеною свого часу стали причиною розпаду його багаторічного шлюбу.

29-річний Джозеф Баена, позашлюбний син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, посів п’яте місце у категорії Classic Physique Open на змаганнях INBA PNBA Pro/Am World Cup у Каліфорнії.

Кетрін Шварценеггер поділилася зворушливими сімейними світлинами з нагоди дня народження свого батька — голлівудського актора Арнольда Шварценеггера. Донька зірки привітала його з 79-річчям і показала рідкісні кадри з родинного архіву.

Старша донька Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер народила третю дитину.

Режисер фільму «Термінатор: Фатум» Тім Міллер відмовився від використання цифрових технологій для омолодження Арнольда Шварценеггера в картині.

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