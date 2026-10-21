Продюсер Нікітін пояснив, чому Вєрка Сердючка не перекладає старі хіти українською

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Продюсер Юрій Нікітін розповів, чому артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, не перекладає свої російськомовні хіти українською.

За словами Нікітіна, Данилко вважає, що пісні мають залишатися такими, якими були створені в певний період його життя.

Продюсер наголосив, що поважає позицію артиста й не намагається на неї впливати.

Водночас Нікітін повідомив, що Сердючка працює над новою україномовною програмою. Артист уже випустив кілька пісень українською та переспівує відомі композиції Ігоря Поклада й Юрія Рибчинського.

Джерело: інтерв’ю Юрія Нікітіна Василю Тимошенку.

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