Напередодні новорічних свят відбудеться дев’ятий сезон творчого проєкту «Проміння добра» — подія, яка традиційно об’єднує талановитих дітей, відомих українських виконавців та всіх, хто підтримує розвиток дитячої творчості.

Цьогорічна зустріч матиме особливу новорічну атмосферу та стане святом музики, талантів і щирих емоцій. Організатори готують для дітей і глядачів програму, покликану подарувати святковий настрій, надихнути на здійснення мрій та нагадати про важливість добра й підтримки.

Серед артистів, які візьмуть участь у дев’ятому сезоні, — LAUD, Dima Prokopov, Анна Сінгаєвська, OMUT, SANLIR, Марія Хвиль, Емілія Шишко, Анна Бобровник, Кароліна Крецу, Kylie, Анна Курись, Яна Томюк та Маргарита Михайлюк. Також очікується участь інших виконавців.

До створення події долучилися партнери проєкту: солодкий партнер TPrestige, партнер водного балансу Avalon Group, інформаційні партнери SWEET.TV та UA.NEWS, продакшн повного циклу Данила Полякова, а також концерт-хол Freedom Hall Kyiv.

За дев’ять сезонів «Проміння добра» стало майданчиком для творчого розвитку, презентації юних талантів та об’єднання поколінь через музику. Новий сезон продовжить цю традицію, даруючи дітям можливість виступати на одній сцені з відомими артистами та відкривати нові творчі горизонти.

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