Радіодиктант національної єдності 2026: які українські зірки долучилися до флешмобу

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У понеділок, 27 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До мовного флешмобу приєдналися відомі українські актори, співаки, телеведучі та інші представники культури й шоу-бізнесу. Знаменитості поділилися світлинами та відео, на яких показали, як писали диктант.

Іван Люленов та EL Кравчук

Український співак молдовського походження написав свій перший Радіодиктант національної єдності. Артист показався разом з іншими артистами під час трансляції. «Вгадайте, де я. Вперше пишу диктант українською! Сидів за першою партою», – поділився співак у мережі.

Співак EL Кравчук, справжнє ім’я якого Андрій Остапенко, сидів за однією партою з Іваном Люленовим під час радіодиктанту. Артист також долучився до написання всеукраїнського диктанту.

Сергій Мартинюк

Співак-військовий Сергій Мартинюк також показався на трансляції радіодиктанту та поділився кадрами з флешмобу.

Володимир Ращук

Актор-воїн Володимир Ращук взяв участь у радіодиктанті разом із військовими. Актор показав свій диктант та поділився кадрами у соцмережах. Разом із ним показалася акторка Дарʼя Тригубова.

Також на трансляції радіодиктанту показалася співачка Лелека, яка цьогоріч представляла Україну на Євробаченні, ветеран та ексгерой шоу «Холостяк» Олександр Терен, блогерка та ведуча шоу «Фабрика зірок» Даша Кубік, а також шеф-кухар Євген Клопотенко.

Серед зіркових учасників радіодиктанту були й актори Павло Текучев та Євген Нищук, режисер Олексій Комаровський, а також ведучі Анатолій Анатоліч, Єфим Константиновський та Костянтин Грубич.

У своїх соцмережах інші актори також поділилися кадрами, як вони писали радіодиктант. Серед них – співачка Анна Трінчер, актор-воїн Володимир Ращук, акторка Дар’я Трегубова, телеведуча Марічка Падалко, танцівниця Олена Шоптенко та інші.

Радіодиктант національної єдності 2026: коли писатимуть та де слухати трансляцію.

Радіодиктант національної єдності — 2026: оголошено автора та читців.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня, у День української писемності та мови.

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