Рак шкіри без болю та симптомів — історія режисера Олексія Комаровського

Український режисер і засновник кінокомпанії Idea Films Олексій Комаровський поділився історією про те, як у нього виявили рак шкіри. Раніше він уже повідомляв про діагноз і необхідність операції. Тепер режисер вирішив розповісти більше про перші ознаки хвороби, щоб застерегти інших і нагадати про важливість огляду в лікаря.

Як режисер дізнався про хворобу

За словами Комаровського, спочатку його нічого не турбувало. На обличчі лише з’явилася червона пляма. Вона залишалася помітною кілька місяців, а згодом почала змінюватися й нагадувати прищ або висипання. Оскільки болю не було, чоловік не сприймав це як серйозну проблему.

Режисер зізнався, що спочатку навіть не допускав думки про онкологію. Він припускав, що це може бути звичайний укус або інше незначне подразнення шкіри. «Спочатку була просто якась червона пляма на обличчі декілька місяців. Потім якийсь прищ наріс. Нічого не боліло, нічого не турбувало. Я думав, може, укус якийсь», — розповів Олексій.

Звернутися до лікаря його переконала подруга. За словами Комаровського, вона тричі радила йому пройти обстеження. Зрештою він погодився, хоча й не очікував почути серйозний діагноз. «Я пішов, думав, де я, а де рак, це нереально. Реально… Коли мені сказали, я аж пропітнів», — згадав режисер.

Чому рак шкіри може залишатися непомітним

Комаровський також звернув увагу на те, що зовнішній вигляд ураження не завжди відображає його справжні розміри. Невелика пляма на шкірі може здаватися незначною, але зміни під нею можуть бути набагато більшими, ніж видно неозброєним оком.

Саме тому режисер закликає не ігнорувати незвичні плями, нарости чи інші зміни шкіри, навіть якщо вони не спричиняють болю. Водночас він наголошує, що не кожна пляма означає онкологічне захворювання. Важливо не ставити собі діагноз самостійно, а за потреби звертатися до фахівця.

Комаровський закликав перевіряти шкіру

Режисер пояснив, що вирішив публічно розповісти про свою хворобу не заради співчуття. Він хоче, щоб його історія спонукала людей уважніше ставитися до власного здоров’я та не відкладати візит до лікаря через відсутність болю. «Сходіть до дерматолога та перевірте шкіру. Це не означає, що кожна плямка — це рак. Я про те, щоб ви перевірилися і знали, що все добре, або виявили його на ранній стадії і дали бій. Ваше здоров’я — у ваших руках», — звернувся Олексій до аудиторії.

Комаровський відомий, зокрема, як режисер фільму «Коли ти вийдеш заміж?». Своєю історією він нагадав, що незвичні зміни шкіри не варто залишати без уваги. Якщо пляма змінюється, збільшується або довго не зникає, варто звернутися до дерматолога. Саме лікар може оцінити її стан і визначити, чи потрібні додаткові обстеження.