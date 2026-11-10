Раміна Есхакзай розповіла, коли планує весілля з коханим-військовим

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Українська інтерв’юерка Раміна Есхакзай, яка влітку повідомила про заручини з коханим-військовослужбовцем, розповіла про плани на весілля. Знаменитість зізналася, що поки не визначилася з форматом церемонії та навіть не почала підготовку. Водночас пара вже обговорила ймовірний період, коли зможе зіграти весілля з огляду на службу нареченого.

Також вона пригадала романтичне освідчення біля океану, яке відбулося під час спільної відпустки пари.

Інтерв’юерка зізналася, що здогадувалася про можливе освідчення під час подорожі. За її словами, коханий заздалегідь натякав, що готовий зробити важливий крок у стосунках.

«Я очікувала, що мені зроблять пропозицію, тому що наречений нинішній сказав, що готовий, заряджений і чекає моменту. Коли ми під час його відпустки знаходилися на відпочинку, то я думала, що він зробить пропозицію на 2,5 роки разом», — розповіла Раміна.

Спочатку освідчення не відбулося, хоча пара провела день на узбережжі. Тоді Есхакзай вирішила, що коханий, можливо, передумав. Однак через кілька днів він організував романтичну вечерю біля океану та запросив її підійти ближче до води.

«У цей день ми щось ходимо пішки уздовж берега і вже наступає вечір. І якось він не робить пропозицію. Я думаю, ну, напевно, і не буде. І от через декілька днів він влаштував вечерю біля океану і вже, коли ми ситно поїли, він запросив мене підійти ближче до берега.

Була темрява і він дістав цю каблучку, яку я ледве змогла натягнути на свій палець, тому що він був набряклий від кількості їжі і сонця. Але я так щиро була рада за нього, в першу чергу, а не за себе. Тому що людина наважилася, старалася і так все організував», — поділилася знаменитість.

На запитання, чи не хвилюється вона через те, що після заручин пара може так і не дійти до шлюбу, Есхакзай відповіла з гумором. Вона пожартувала, що любить каблучки й не проти зібрати їх цілу колекцію.

Водночас інтерв’юерка згадала історію своєї матері, яка отримувала пропозицію руки та серця сім разів, перш ніж погодилася вийти заміж.

«Але моя мати мені повідомила, що їй робили пропозицію сім разів, поки вона не погодилася. Ну, я сподіваюся, що до весілля все-таки дійде. Хоча, якщо чесно, мені так лінь все це організовувати. Треба дати завдання людям, розказати як ти хочеш, а я поки не знаю, як я хочу», — з усмішкою зізналася Раміна.

За словами знаменитості, вона поки не має чіткого уявлення про майбутню церемонію та ще не бралася до організаційних питань.

Закохані вже обговорювали можливі терміни весілля. Головна умова — обрати період, коли наречений зможе відлучитися від військової служби. Раміна пояснила, що пара враховує ситуацію на фронті та прагне знайти час, коли ризик активних бойових дій буде меншим.

«Ми обговорювали, що це має бути період, коли буде з меншою ймовірністю наступати ворог і не буде штурмових дій з нашого боку. Тобто, з найбільшою ймовірністю так складається, що це буде зимовий період.

Оскільки на цю зиму ми не зможемо підготуватися, то будемо готуватися на 2027-2028 сезон. Але, якщо чесно, я не уявляю це весілля. Фотки біля снігу».

Отже, найімовірніше, Раміна Есхакзай та її обранець планують весілля на зимовий сезон 2027–2028 років. Однак остаточну дату та формат святкування пара поки не визначила.

Про це 34-річна Раміна розповіла в коментарі проєкту «Тур Зірками».

Раніше українська інтерв’юерка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про результати схуднення, труднощі з підтриманням форми та коливання ваги. Від серпня 34-річній знаменитості вдалося скинути близько трьох кілограмів і вперше за півтора року побачити на вагах цифру 57. Водночас вона зізналася, що через труднощі навіть замислювалася про ін’єкції для схуднення, але зрештою відмовилася від цієї ідеї.

Інтерв’юерка Раміна Есхакзай повідомила, що схудла на 4 кілограми, та поділилася фотографією «до і після» в Instagram. За її словами, цей результат дався їй непросто.

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