Раміна Есхакзай схудла на 4 кг і попросила не коментувати її фігуру

0:00 / 0:00

Інтерв’юерка Раміна Есхакзай повідомила, що схудла на 4 кілограми, та поділилася фотографією «до і після» в Instagram. За її словами, цей результат дався їй непросто.

«Цікаво, чи зможу я втримати цю вагу та побудувати нову форму... Час покаже. Скинути 4 кг було дуже складно. Я на собі відчула ці зміни після 30 років, коли, щоб бути собою, треба працювати та обмежувати себе. Наразі це вся інформація, якою готова поділитися», — написала Раміна.

Вона також підтримала людей, які борються з розладами харчової поведінки, та закликала їх звертатися по професійну допомогу.

«Порад не буде. Буде підтримка тим, хто роками не може схуднути та бореться з РХП. У вас усе вийде! Допомога психіатрів, нутриціологів та психологів вам допоможе! У першу чергу — психіатр та лікування. Можуть бути відкати, і це нормально», — зазначила інтерв’юерка.

Раміна окремо попросила не оцінювати її зовнішність.

«Прошу не писати мені ні критику, ні компліменти стосовно моєї фігури. Це може спровокувати компульсивне переїдання», — пояснила вона.

Джерело: соцмережі

Українська інтерв’юерка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про результати схуднення, труднощі з підтриманням форми та коливання ваги. Від серпня 34-річній знаменитості вдалося скинути близько трьох кілограмів і вперше за півтора року побачити на вагах цифру 57. Водночас вона зізналася, що через труднощі навіть замислювалася про ін’єкції для схуднення, але зрештою відмовилася від цієї ідеї.

Раніше блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай повідомила, що під час проходження паспортного контролю на польському кордоні зіткнулася з расистськими образами.

Читай нас у