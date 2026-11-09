Рассел Бренд отримав понад 10 років в’язниці у справі про зґвалтування

Британського актора та коміка Рассела Бренда засудили до 10 років і шести місяців ув’язнення у справі про зґвалтування та сексуальні домагання. Присяжні визнали його винним у злочинах щодо чотирьох жінок, які сталися у 2004–2009 роках. Сам Бренд відкидає звинувачення та наполягає на своїй невинуватості.

Рішення ухвалив суд присяжних Королівського суду в лондонському районі Саутуарк. На момент розгляду справи Расселу Бренду був 51 рік. За даними видання, актора визнали винним у зґвалтуванні 21-річної прихильниці та сексуальних домаганнях щодо трьох інших жінок. Ці злочини, за матеріалами справи, сталися в період із 2004-го до 2009 року.

Загалом Бренду висували обвинувачення за сімома епізодами, які стосувалися шести жінок. Імовірні злочини охоплювали період із 1999-го до 2009 року. У той час актор активно працював у британському шоу-бізнесі, виступав на телебаченні та розвивав кар’єру коміка.

Як розпочалося розслідування

Широкого розголосу справа набула у 2023 році. Тоді британські видання The Times і The Sunday Times разом із телеканалом Channel 4 провели журналістське розслідування щодо Рассела Бренда. У матеріалі кілька жінок розповіли про свій досвід спілкування з актором і звинуватили його в сексуальному насильстві та неналежній поведінці.

Публікація привернула увагу правоохоронців. Поліція почала перевіряти заяви та збирати свідчення. Згодом справа дійшла до суду, де присяжні розглянули обставини окремих епізодів і визнали Бренда винним. Сам актор усі звинувачення заперечує. Він наполягає, що не вчиняв злочинів, у яких його обвинувачують.

Проти актора ведуть ще одне розслідування

Крім справи, за якою Бренду вже винесли вирок, правоохоронці перевіряють нові заяви про сексуальне насильство. Дві жінки нещодавно звинуватили актора у зґвалтуванні. Поліцейські вже допитували Бренда у зв’язку з цими заявами. За інформацією правоохоронців, матеріали щодо обох звернень передали до Королівської прокурорської служби Великої Британії (CPS). Сам факт передання матеріалів не означає, що за цими новими епізодами актору вже висунули обвинувачення.

Рассел Бренд також відомий як колишній чоловік американської співачки Кеті Перрі. Пара одружилася у 2010 році, але вже за 14 місяців Бренд подав на розлучення. Про вирок повідомляє Associated Press.

У Великій Британії коміка та медіаперсону Рассела Бренда засудили до 10 років і шести місяців ув’язнення після того, як суд присяжних визнав його винним у зґвалтуванні однієї жінки та сексуальних нападах на ще трьох.

У суді Саутворка в Лондоні розглядають питання про покарання коміка Расселла Бренда, якого минулого тижня визнали винним в одному епізоді зґвалтування та трьох сексуальних нападах. Злочини, за якими його засудили, стосуються періоду між 2004 і 2009 роками.

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