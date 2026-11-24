Компанія Rockstar Games, відома за серіями Grand Theft Auto та Red Dead Redemption, може дозволити зняти фільм або серіал за мотивами свого культового вестерну. За даними видання The Ankler, права на екранізацію можуть коштувати понад 100 мільйонів доларів. Водночас Rockstar поки не зацікавлена в адаптації GTA, попри величезний успіх ігор.

Rockstar Games розглядає можливість вивести франшизу Red Dead Redemption за межі ігрової індустрії. Як повідомляє The Ankler із посиланням на джерела в Голлівуді, компанія стала відкритішою до пропозицій від кіностудій і стримінгових платформ. Йдеться про продаж ліцензії, яка дозволить створювати фільми або серіали за мотивами гри.

За інформацією видання, на певному етапі Rockstar обговорювала мінімальну вартість таких прав на рівні понад 100 мільйонів доларів. Це приблизно 76 мільйонів фунтів стерлінгів. Важливо, що йдеться саме про ліцензію на екранізацію, а не про бюджет майбутнього фільму чи серіалу. Також наразі немає підтвердження, що компанія вже уклала угоду з конкретною студією або стримінговим сервісом.

Для порівняння, у 2017 році Amazon заплатила 250 мільйонів доларів за телевізійні права на «Володаря перснів». Вартість ліцензії Red Dead Redemption, про яку пише The Ankler, помітно нижча, однак ідеться про одну з найвідоміших ігрових франшиз Rockstar.

Чому Rockstar не хоче екранізувати GTA

Цікаво, що компанія не поспішає переносити на екрани свою головну серію — Grand Theft Auto. За даними The Ankler, попри численні пропозиції від представників кіноіндустрії, Rockstar не зацікавлена в екранізації GTA. Натомість саме Red Dead Redemption може отримати шанс на власний фільм або серіал. Точних причин такого рішення компанія не пояснювала. Водночас успіх GTA показує, наскільки цінним для Rockstar є цей бренд. 19 листопада 2026 року вийшла Grand Theft Auto VI, а вже наступного дня компанія повідомила про рекордні результати запуску.

За даними Rockstar, гра принесла 3,79 мільярда доларів роздрібної виручки за перший день. Ще 32,5 мільйона копій було продано до релізу. Ці показники компанія назвала рекордними для запуску розважального продукту. Водночас 32,5 мільйона — це саме передрелізні продажі, а не кількість копій, проданих за першу добу.

Чому ігри все частіше перетворюють на серіали

Інтерес Rockstar до можливих екранізацій з’явився на тлі успіху інших адаптацій відеоігор. Зокрема, глядачі добре зустріли серіали «Фоллаут» від Amazon та «Одні з нас» від HBO. Вони показали, що історії з відеоігор можуть зацікавити не лише геймерів, а й широку аудиторію. Голлівуд також працює над новими проєктами за мотивами популярних ігор. Серед них — серіальні адаптації Baldur’s Gate, Wolfenstein, Far Cry та Mass Effect.

Однак поки невідомо, чи перетвориться інтерес Rockstar до Red Dead Redemption на реальний кінопроєкт. Компанія не оголошувала про укладення угоди, а потенційного покупця прав, режисера, акторський склад і дату виходу майбутньої екранізації ще не назвали. Тож наразі йдеться лише про можливість адаптації, а не про фільм або серіал, який уже перебуває у виробництві. Про це повідомляє The Ankler.

За перші чотири дні після виходу Grand Theft Auto 6 користувачі PlayStation 5 сумарно провели у грі 683 млн годин. Sony Interactive Entertainment повідомила, що GTA 6 стала найбільшим запуском в історії PlayStation за всі п’ять поколінь консолей.

Відеогра Grand Theft Auto VI, яка вийшла 19 листопада, стала найуспішнішим розважальним продуктом в історії. За даними компанії Take-Two Interactive Software Inc., станом на кінець дня реліз приніс $3,79 млрд доходу в усьому світі.

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