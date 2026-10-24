Реперка Alyona Alyona зізналася, що зробила баріатричну операцію

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Українська реперка Alyona Alyona повідомила, що перенесла баріатричну операцію, спрямовану на механічне зменшення об’єму шлунка. Артистка тривалий час намагалася схуднути за допомогою різних методів і відкладала хірургічне втручання, однак зрештою наважилася на цей крок.

Вона опублікувала відео з лікарняної палати, записане незадовго до операції, та пояснила, що підштовхнуло її до такого рішення.

За словами Alyona Alyona, остаточно зважитися на хірургічне втручання їй допоміг досвід подруги. Після баріатричної операції жінка схудла зі 140 до 70 кілограмів і вже багато років утримує цю вагу. Реперка мала можливість спостерігати за її станом, оцінити результат і, зваживши всі нюанси, погодилася на процедуру.

«Я вважаю, що якщо людина стукає, то двері її відчиняються. Я багато разів в Instagram показувала свої шляхи схуднення зі спортом, різними штуками. Навіть ділилася тим, як робила уколи і до чого вони мене призвели, і що це не панацея. Я розумію, що це (операція. – Ред.) також може бути не панацеєю, але все-таки, якщо є бажаний результат. Я сто разів в інтерв'ю казала, що хотіла би важити 80 кг», – розповіла знаменитість.

Аналізуючи свій попередній досвід, артистка дійшла висновку, що для схуднення без хірургічного втручання їй довелося б фактично відмовитися від кар’єри та присвятити життя боротьбі із зайвою вагою.

На її рішення вплинули сформовані звички, щільний робочий графік і нейробіологічний розлад. Реперка зазначила, що роками відкладала операцію, хоча лікарі неодноразово радили їй розглянути цей варіант.

«Я відмовлялася від цієї операції багато років. Хоча багато лікарів мені казали, що це твій вихід, це твоя пігулка в шоколаді, скажімо так. Відповідно, я вдаюсь до механічних дій, які не дозволять мені йти в ще більшу вагу, переїдати і так далі. Для мене дуже важливо працювати над собою, розвиватися, змінюватися і бути прикладом. Я обираю такий шлях. Мені байдуже засудить мене хтось, знецінить, спростує. Це мій шлях», – наголосила реперка.

Таким чином, Alyona Alyona вирішила скористатися хірургічним методом, щоб контролювати вагу, водночас усвідомлюючи, що операція не обов’язково стане універсальним рішенням усіх проблем.

Напередодні пояснення причин госпіталізації артистка вже публікувала світлину з лікарні. На фото Alyona Alyona була під крапельницею, а свій стан вона прокоментувала загадковою фразою: «Ну що, жить буду».

Згодом реперка розкрила, що саме стало причиною її перебування в медичному закладі, та розповіла про баріатричну операцію.

Про своє рішення знаменитість розповіла в Instagram.

Нагадаємо, пісня українських співачок Jerry Heil та alyona alyona «Teresa&Maria», з якою вони представляли Україну на Євробаченні-2024, подолала позначку в 1 млрд загальних прослуховувань.

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