Ріанна накопичила 170 невиданих пісень за роки музичної паузи

Барбадоська співачка Ріанна повідомила, що за роки музичної перерви в неї накопичилося близько 170 невиданих пісень. Тим часом шанувальники артистки вже десять років очікують на вихід її нового студійного альбому.

Про це 38-річна виконавиця розповіла 6 жовтня під час прямого ефіру бренду Fenty Beauty у TikTok.

Ріанна пояснила, що за цей період записала значну кількість музичного матеріалу, який досі не представила публіці.

“Якщо в одному сховищі є 10 продуктів, то в мене щонайменше 17 таких сховищ”, – сказала артистка, натякнувши на приблизно 170 невиданих композицій.

Останній студійний альбом Ріанни “ANTI” вийшов у 2016 році. До нього увійшли хіти “Work”, “Needed Me” та “Love on the Brain”.

Відтоді співачка не випускала повноформатних платівок, хоча неодноразово говорила про роботу над новою музикою.

У серпні її партнер, репер A$AP Rocky, підтвердив, що Ріанна повернулася до студії та працює над новими композиціями.

“Вона зараз у студії. Так, я це сказав. Вибач, кохана”, – пожартував він в інтерв’ю.

Торік Ріанна також розповіла, що нарешті визначилася з музичним напрямом дев’ятого альбому. За її словами, після настільки тривалої перерви вона не хоче випускати матеріал, який не виправдає очікувань.

“Така тривала перерва в музиці має виправдати себе тим, що всі почують далі. Я маю показати їм, що очікування було того варте. Я не можу випустити щось посереднє”, – наголосила співачка.

Вона також попередила, що майбутня платівка може здивувати слухачів, оскільки не буде орієнтована на звичне комерційне звучання чи радіоформат.

“Це буде зовсім не те, чого хтось очікує. І це не буде комерційна музика чи щось, що легко впишеться в радіоефір. Це буде музика, яка відповідатиме тому рівню, на якому я зараз перебуваю як артистка”, – пояснила Ріанна.

За останнє десятиліття артистка зосередилася переважно на розвитку власних брендів Fenty Beauty та Savage X Fenty, а також на сім’ї. Разом з A$AP Rocky вона виховує трьох дітей: синів Різу та Раєта, які народилися у 2022 і 2023 роках, і доньку Рокі, яка з’явилася на світ у 2025 році.

Попри відсутність нового альбому, Ріанна час від часу випускала окремі пісні. Зокрема, у 2022 році вона представила “Lift Me Up” для фільму “Чорна Пантера: Ваканда назавжди”, а у 2025-му – “Friend of Mine” для мультфільму “Смурфики”.

Також співачка повернулася до концертних виступів. У 2023 році вона виступила під час Супербоулу, а в липні цього року приєдналася до Jay-Z на концерті в Нью-Йорку, де виконала кілька своїх хітів.

Водночас дату виходу дев’ятого студійного альбому Ріанна досі не оголосила.

Джерело: People

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