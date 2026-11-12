Роберт Де Ніро вперше за тривалий час з’явився на публіці з коханою

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83-річний американський актор Роберт Де Ніро відвідав прем’єру третьої частини комедії «Знайомство з Факерами» в Нью-Йорку разом зі своєю 46-річною обраницею Тіффані Чен.

Пару помітили 11 листопада: вони йшли, тримаючись за руки. Де Ніро обрав класичний образ із піджаком і водолазкою, а його кохана з’явилася у сукні з ромбоподібним візерунком, кардигані та з сумочкою Chanel.

Публічний вихід відбувся через тиждень після смерті колишньої партнерки актора, моделі Тукі Сміт, яка померла 4 листопада від наслідків розсіяного склерозу. Вони виховували двох спільних дітей.

Де Ніро та Чен познайомилися на зйомках фільму «Стажер». У квітні 2023 року в пари народилася донька Джія — сьома дитина актора.

Голлівудський актор і режисер Роберт Де Ніро публічно виступив із жорсткою критикою президента США Дональда Трампа. Де Ніро назвав главу держави «ідіотом» та заявив, що той, на його думку, руйнує країну. Також актор розкритикував прихильників президента, висловивши незгоду з їхньою позицією.

Під час кінофестивалю Tribeca голлівудський актор Роберт Де Ніро публічно виступив із різкою критикою на адресу Дональда Трампа. Зі сцени він емоційно вигукнув нецензурну фразу, спрямовану проти американського політика.

Легендарний голлівудський актор Роберт Де Ніро записав спеціальне відеозвернення, у якому висловив свою непохитну солідарність із народом України.

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