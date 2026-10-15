Rockstar випустила 90-секундний трейлер GTA VI — The Verge

Rockstar Games випустила новий 90-секундний релізний трейлер гри Grand Theft Auto VI. Ролик показує атмосферу Вайс-Сіті з естетикою, натхненою Маямі, а також містить нову композицію електронного дуету Justice, який створює музику для гри. Як повідомляє The Verge, трейлер повністю зняли на PlayStation 5.

Історія Джейсона та Лусії

Разом із відео Rockstar оприлюднила короткий опис сюжету. Головні герої Джейсон і Лусія знають, що обставини складаються не на їхню користь. Після невдалого легкого пограбування вони опиняються в центрі кримінальної змови, що охоплює штат Леоніда. Щоб вибратися живими, героям доводиться покладатися одне на одного більше, ніж будь-коли раніше.

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Реліз у листопаді

У серпні Rockstar також представила розширений огляд GTA VI, у якому показала кінематографічну подачу гри. Водночас в інтернеті продовжують поширюватися витоки, що розкривають окремі чутливі елементи майбутньої гри.

Grand Theft Auto VI має вийти 19 листопада на PlayStation 5 та Xbox. Реліз відбудеться через 13 років після виходу попередньої частини серії Grand Theft Auto.

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