Родина завершила книгу барабанщика Midnight Oil Роба Герста — ABC News Australia

В Австралії донька барабанщика й автора пісень гурту Midnight Oil Роба Герста Лекс завершила роботу над його книгою World is Almost at Peace: A Lifetime of Songwriting for Midnight Oil and More. На момент смерті музиканта від раку підшлункової залози в січні рукопис був готовий приблизно на 85%, повідомляє ABC News.

Робота над рукописом

За словами Лекс Герст, приблизно через місяць після смерті батька вона повернулася до роботи та зосередилася на підготовці книги. Родина, друзі й інші музиканти допомогли заповнити прогалини, які лишилися в тексті.

Роб Герст працював над виданням упродовж двох років, паралельно з боротьбою з хворобою. Почати цей проєкт його, за словами доньки, заохотила дружина Леслі Голланд. Музикант хотів, аби книга була насамперед про його роботу як автора пісень, а не про гру на барабанах.

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Пісні та співавтори

Книга послідовно розповідає про творче життя Герста через усі завершені й записані композиції з його каталогу. Вона охоплює ранні спроби писати тексти, роботу над піснями Midnight Oil, зокрема Beds Are Burning і Read About It, а також проєкти Ghostwriters і Backsliders.

У виданні пісні розташовані хронологічно та доповнені нотатками й іншими матеріалами. Також у ньому кольором позначено внесок окремих авторів у рядки, рими чи навіть слова композицій Midnight Oil — самого Герста, Джима Моджині та Піта Гарретта.

Книга завершується останньою піснею Герста An Upwelling, яку так і не записали. За словами Лекс Герст, батько працював над нею до смерті та залишив поруч із текстом акорди, оскільки йому подобалася думка, що інша людина зможе продовжити цю композицію.

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