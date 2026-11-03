Роман Сари Дж Маас встановив рекорд продажів дорослого фентезі у Британії — The Guardian

Роман A Court of Splintered Harmony американської письменниці Сари Дж Маас став найшвидше продаваною книгою у жанрі фентезі для дорослих у Великій Британії від початку ведення точних даних у 1998 році. За період від дня виходу 27 жовтня до 31 жовтня у країні продали 188 914 примірників книги.

Рекордні продажі

Як повідомляє The Guardian, дані про продажі надала NielsenIQ BookData. Книга також стала найшвидше продаваним романом у твердій палітурці з часу виходу Inferno Дена Брауна: у 2013 році цей роман розійшовся накладом 229 тисяч примірників за перший тиждень.

Попередній рекорд серед дорослого фентезі належав роману Onyx Storm Ребекки Яррос, який у січні 2025 року продав 155 141 примірник протягом дебютного тижня. Видавництво Bloomsbury також заявило, що A Court of Splintered Harmony показав найбільший тижневий результат продажів серед усієї художньої літератури для дорослих у Великій Британії з часу виходу Go Set a Watchman Гарпер Лі у 2015 році.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повернення до серії

A Court of Splintered Harmony — шоста книга циклу A Court of Thorns and Roses, до якого Маас не поверталася понад п'ять років. Роман одразу очолив загальний книжковий чарт Великої Британії — це втретє письменниця посіла перше місце. Її попередній лідер чарту, House of Flame and Shadow із серії Crescent City, у січні 2024 року продав 44 761 примірник за перший тиждень.

За даними Bloomsbury, у США, Канаді, Великій Британії та Австралії передзамовлення й продажі в перший день забезпечили новій книзі 1,7 млн примірників англомовних друкованих та електронних видань. До підрахунку не входять аудіокниги й переклади. Сукупні світові продажі англомовних книг Маас усіх її серій перевищили 100 млн примірників.

До релізу британські книгарні влаштовували вечірки та відкривалися опівночі. Мережа Waterstones провела 60 нічних стартів продажів, а також організувала 80 ранніх відкриттів і вечірок у день виходу роману.

Читай нас у