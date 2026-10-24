Саудівська Аравія не прийматиме Інтербачення у 2026 році — The Moscow Times

Саудівська Аравія не прийматиме російський пісенний конкурс «Інтербачення» у 2026 році. Проведення заходу можуть перенести на 2027 рік, повідомляє The Moscow Times із посиланням на неназване джерело агентства ТАСС.

Причини не уточнили

За словами джерела, провести конкурс у Саудівській Аравії цього року неможливо через «сукупність обставин». Подробиць воно не навело. Ще у серпні джерело в Ер-Ріяді повідомляло ТАСС, що дати проведення, склад учасників і програма заходу залишалися незрозумілими.

Саудівську Аравію оголосили наступною країною-господаркою під час фіналу конкурсу в Москві у вересні 2025 року. Згодом саудівські посадовці заявляли, що держава-агресор Росія ще не передала їм формальну відповідальність за організацію події.

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Конкурс відновили після відсторонення від Євробачення

Росія відновила «Інтербачення» після виключення з Євробачення у 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Організатори Євробачення тоді заявили, що участь Росії могла б зашкодити репутації конкурсу.

Президент РФ Владімір Путін у лютому 2025 року підписав указ про відновлення конкурсу, на проведення якого російська влада виділила 750 млн рублів, або $9,3 млн. У московському конкурсі, за даними організаторів, взяли участь виконавці з 22 країн. Переміг в’єтнамський співак Дик Фук, друге місце посів гурт Nomad із Киргизстану, третє — катарська співачка Дана Аль-Мір.

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