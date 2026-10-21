Саудівська Аравія стане почесною гостею ярмарку в Алжирі — Asharq Al-Awsat

Саудівська Аравія стане почесною гостею Міжнародного книжкового ярмарку в Алжирі у 2026 році. Захід відбудеться з 28 жовтня до 7 листопада у Виставковому палаці в районі Пін-Марітім столиці Алжиру.

Участь королівства має на меті посилити культурний обмін між Саудівською Аравією та Алжиром, повідомляє Asharq Al-Awsat. Видання зазначає, що обрання Саудівської Аравії почесною гостею відображає тісні відносини двох країн і розвиток культурного сектору королівства.

Програма делегації

Участь Саудівської Аравії координуватиме Комісія з літератури, видавничої справи та перекладу. Вона організує культурну програму із семінарами, панельними дискусіями та поетичними вечорами за участю інтелектуалів, письменників і профільних фахівців.

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Програма також представить літературне середовище країни та творчі процеси в різних культурних сферах. До ярмарку долучаться державні структури, установи й культурні організації Саудівської Аравії.

Експозиція павільйону

У саудівському павільйоні представлять народні ремесла, традиційний одяг і музичні інструменти. Також заплановано виставку рукописів та археологічних реплік.

Відвідувачам покажуть виступи виконавських мистецтв Саудівської Аравії та саудівські фільми. У павільйоні також презентуватимуть культурні здобутки, пов'язані з програмою Saudi Vision 2030, яка передбачає розвиток культури як складової якості життя та засобу культурного обміну між народами.

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