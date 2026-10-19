Селена Гомес зізналася, що вейпінг назавжди змінив її голос

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34-річна американська співачка та акторка Селена Гомес прокоментувала зауваження користувачів у мережі щодо зміни її голосу. У своїх Insta-сторіс артистка визнала, що її голос дійсно змінився назавжди через тривале паріння електронних цигарок та нікотинову залежність, від якої їй було надзвичайно важко позбутися.

Гомес застерегла шанувальників від цієї шкідливої звички, наголосивши, що вона того не варта. Вона також зазначила, що з розумінням ставиться до критики, закликала хейтерів просто не слухати її, а також поділилася, що наразі повністю кинула вейпінг і сподівається більше до нього не повертатися.

Джерело: Instagram Селени Гомес.

Американську співачку та акторку Селену Гомес, її матір Менді Тіфі та бізнес-партнерку Даніеллу Пірсон звинуватили у шахрайстві.

Манікюр з маленькими кільцями на нігтях знову повертається у моду. Цього разу увагу до незвичного тренду привернула Селена Гомес — для неї такий дизайн створив відомий нейл-майстер Том Бачик.

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