Настав наймістичніший день року. Геловін — це свято, якому вже більше двох тисяч років. Все починалося як кельтський Самайн: завершувався збір врожаю, стартувала темна половина року, коли межа між світом живих і мертвих ставала дуже тонкою. Це був момент поваги до предків і прийняття темряви як природної частини життєвого циклу. З того часу свято пройшло дуже довгий шлях і дійшло воно аж до сьогоднішнього моменту: американських цукерок, гарбузів і голлівудських жахів.

Якщо ви шукали, що б цікавого і тематичного подивитися в ці дні, при цьому не витративши останні нервові клітини — видання UA.News склало саме таку добірку. Темні казки, затишна містика і трохи потойбічного — рівно стільки, скільки потрібно. Перелік, що подивитися на Геловін-2026 — в нашому матеріалі.

«Сонна Лощина» (Sleepy Hollow)

Рік виходу: 1999

Жанр: готичний детектив, жахи, фентезі, драма

Рейтинг IMDb: 7.3/10

У головних ролях: Джонні Депп, Крістіна Річчі, Міранда Річардсон, Майкл Гембон, Крістофер Вокен, Каспер Ван Дін

Події розгортаються у 1799 році. Молодий і впертий нью-йоркський констебль Ікабод Крейн намагається впровадити в судову практику науковий підхід: розтини та логіку замість тортур і довільних вироків. Аби позбутися дивака-раціоналіста, консервативне начальство відправляє його на північ до ізольованого нідерландського поселення Сонна Лощина, де відбувається серія моторошних убивств. Місцеві жителі переконані, що це помста повсталого з могили гессенського кавалериста — кривавого Вершника без голови. Крейн відкидає містику як забобони глухого містечка. Проте зіткнення з потойбічною люттю змушує його сумніватися у власних переконаннях…

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«Кораліна у Світі Кошмарів» (Coraline)

Рік виходу: 2009

Жанр: темне фентезі, анімація, драма, сімейний, трилер

Рейтинг IMDb: 7.8/10

У головних ролях (озвучка): Дакота Феннінг, Тері Гетчер, Джон Годжмен, Кіт Девід, Роберт Бейлі

Допитлива та самотня дівчинка Кораліна разом із постійно зайнятими батьками переїжджає до дивного старого будинку під назвою «Рожевий палац». Нудьгуючи без уваги дорослих і друзів, вона знаходить заклеєні шпалерами маленькі таємні двері, що ведуть до Іншого світу. Там усе здається ідеальним: будинок яскравіший, їжа неймовірно смачна, а Інша мама й Інший тато готові щомиті бавити доньку. Єдина моторошна відмінність нових батьків — блискучі чорні ґудзики замість очей. Дуже швидко ілюзія турботи перетворюється на пастку, де ціною фальшивого щастя стає власна душа…

Кожна дрібниця на екрані була створена наживо: мініатюрні светрики, шапочки та рукавички для персонажів вручну плела спеціально найнята майстриня на крихітних спицях. А щоб передати найтонші емоції головної героїні, команда надрукувала на 3D-принтерах понад 15 тисяч змінних частин обличчя, які комбінувалися між собою у понад 200 тисячах унікальних мімічних виразів.

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«Фокус-покус» (Hocus Pocus)

Рік виходу: 1993

Жанр: комедія, міське фентезі, сімейний

Рейтинг IMDb: 6.9/10

У головних ролях: Бетт Мідлер, Сара Джессіка Паркер, Кеті Наджимі, Омрі Кац, Тора Берч, Вінесса Шоу

Підліток Макс Деннісон, який щойно переїхав із сонячної Каліфорнії до оповитого легендами Сейлема, скептично ставиться до місцевих міфів про відьом і магію. Прагнучи вразити чарівну однокласницю Еллісон і розважити молодшу сестричку Дені в ніч на Геловін, він запалює Чорну свічку в покинутому будинку сестер Сандерсон. Невинна витівка несподівано знімає 300-літнє прокляття та повертає до життя підступне тріо відьом — Вініфред, Сару та Мері, які прагнуть випити життєві сили дітей міста, аби повернути собі вічну молодість. Тепер школярам разом із зачарованим безсмертним чорним котом Бінкі доведеться пережити шалену ніч, повну небезпек, щоб зупинити лиходійок до перших променів сонця.

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«Багряний пік» (Crimson Peak)

Рік виходу: 2015

Жанр: готичний романс, детектив, драма, містика

Рейтинг IMDb: 6.5/10

У головних ролях: Міа Васіковська, Том Гіддлстон, Джессіка Честейн, Чарлі Ганнем

Поєднавшись долею із загадковим баронетом Томасом Шарпом, юна американка Едіт Кушинг переступає поріг його родинного гнізда в Англії, де їх зустрічає мовчазна сестра чоловіка Люсіль. Занедбаний особняк живе власним моторошним життям: крізь його дряхлі перекриття сочиться багряна глина, жахливо схожа на свіжу кров, а темними анфіладами кімнат снують неспокійні духи минулого. Прагнучи розплутати вузол фатальних таємниць дивного сімейства, героїня ступає на небезпечний шлях розслідування, де за потойбічними знаками ховається набагато страшніша правда живих людей…

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«Паранорман» (ParaNorman)

Рік виходу: 2012

Жанр: анімація, містика, комедія, пригоди, сімейний

Рейтинг IMDb: 7.0/10

У головних ролях (озвучка): Коді Сміт-Макфі, Анна Кендрік, Кейсі Аффлек, Крістофер Мінц-Плассе, Леслі Манн

Одинадцятирічний Норман Бабкок живе в маленькому містечку Бліт-Холлоу та має унікальний дар: він бачить привидів і може вільно з ними спілкуватися. Через цю особливість родина вважає його диваком, а однокласники цькують. Єдині, хто по-справжньому розуміє Нормана, — це дух його покійної бабусі та пухкий оптиміст Ніл. Але коли 300-річне прокляття страченої відьми оживає й містечко заполоняють повсталі з могил зомбі, з'ясовується, що врятувати мешканців від загибелі може лише той, кого вони вважали вигнанцем. Норману доведеться розібратися у справжній суті старовинної трагедії, де справжніми монстрами нерідко виявляються не мерці, а живі люди, охоплені сліпим страхом і забобонами.

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«Похмурі тіні» (Dark Shadows)

Рік виходу: 2012

Жанр: комедія, міське фентезі, готика, горор

Рейтинг IMDb: 6.2/10

У головних ролях: Джонні Депп, Мішель Пфайффер, Гелена Бонем Картер, Єва Грін, Хлоя Грейс Морец

У XVIII столітті багатий дворянин Барнабас Коллінз розбиває серце служниці Анжеліки Бушар, яка виявляється могутньою відьмою. З помсти вона перетворює його на вампіра та ховає живцем у труні. Через два століття, у далекому 1972 році, будівельники випадково звільняють Барнабаса. Повернувшись до колись величного родинного маєтку, він бачить занепад рибної імперії предків і нащадків — купку депресивних диваків, які потопають у сімейних таємницях. Щоб повернути родині колишню славу, манірному вампіру доводиться пристосовуватись до епохи хіпі, неонового світла, рокенролу та водночас давати відсіч безсмертній Анжеліці, яка тепер контролює все місто.

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«Дім дивних дітей міс Сапсан» (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children)

Рік виходу: 2016

Жанр: фентезі, пригоди, драма, трилер

Рейтинг IMDb: 6.7/10

У головних ролях: Єва Грін, Ейса Баттерфілд, Семюел Л. Джексон, Джуді Денч, Елла Пернелл

Шістнадцятирічний Джейк виріс на дивовижних оповідках свого дідуся про притулок для дітей із надзвичайними здібностями на віддаленому валійському острові. Після загадкової загибелі дідуся хлопець вирушає туди й несподівано потрапляє у часову петлю, де завжди панує осінь 1943 року. Цим притулком керує сувора, але турботлива міс Сапсан — жінка, здатна перетворюватися на птаха й керувати часом. Джейк знайомиться з «дивними дітьми»-мешканцями будинку й дізнається, що спокій цього безпечного прихистку опинився під загрозою через монстрів-порожнеч.

Фільм знятий за мотивами бестселлера Ренсома Ріггза, чия книга народилася зі справжніх вінтажних фотографій дивакуватих дітей, куплених письменником на блошиних ринках.

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«Франкенвіні» (Frankenweenie)

Рік виходу: 2012

Жанр: анімація, наукова фантастика, комедія, жахи, сімейний

Рейтинг IMDb: 6.9/10

У головних ролях (озвучка): Чарлі Тахан, Вайнона Райдер, Кетрін О'Гара, Мартін Шорт, Мартін Ландау

Юний винахідник і одинак Віктор Франкенштейн проводить весь вільний час у компанії свого єдиного й найвідданішого друга — пса Спаркі, знімаючи з ним аматорські фільми про монстрів на горищі. Коли улюблений бультер'єр трагічно гине під колесами автомобіля, хлопчик відмовляється змиритися з непоправною втратою і вирішує кинути виклик самій смерті. Озброївшись уроками ексцентричного вчителя фізики та силою електричної грози, Віктор воскрешає улюбленця в домашній лабораторії. Зшитий по шматочках чотирилапий повертається додому, але приховати живе диво в маленькому провінційному містечку виявляється неможливо. Підглянувши секрет хлопчика, однокласники намагаються воскресити своїх померлих тварин, що призводить до кумедного й небезпечного хаосу.

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«Страшилки» (Goosebumps)

Рік виходу: 2015

Жанр: комедія, фентезі, пригоди, горор

Рейтинг IMDb: 6.3/10

У головних ролях: Джек Блек, Ділан Міннетт, Одедея Раш, Раян Лі, Емі Раян

Підліток Зак переїжджає з галасливого Нью-Йорка до тихого провінційного містечка Медісон і знайомиться з чарівною сусідкою Ханною. Її батько — надзвичайно замкнутий і відлюдькуватий чоловік, який виявляється культовим автором дитячих книжок жахів. Незабаром Зак випадково відкриває один із замкнених оригінальних рукописів письменника й випускає у реальний світ справжнє чудовисько. Книга за книгою, на волю вириваються всі монстри міського фольклору від снігової людини до армії ожилих садових гномів та зловісної балакучої ляльки-черевника Слепі. Героям доведеться повернути всіх створінь назад під обкладинки, поки містечко остаточно не впало у хаос.

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