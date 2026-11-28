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До календарної зими залишаються лічені дні. І хоча сніг уже зазирнув до більшості українських міст, проте справжній зимовий настрій створюємо собі ми самі. Теплий плед, чашка какао з маршмелоу, гірлянда — і залишається тільки обрати фільм. Аби ви не витрачали час на пошуки фільму, ми зробили це за вас. Тож домашній кіносеанс можна розпочинати вже зараз.

Видання UA.News підготувало добірку цікавих фільмів, які створюють чарівний зимовий настрій: від зігріваючої романтичної комедії до трохи моторошної різдвяної казки. Що подивитися найближчими вечорами — докладніше в нашому матеріалі. Обирайте за настроєм!

«Скрудж і духи Різдва» (Ebenezer: A Christmas Carol)

Рік виходу: 2026

Жанр: готичне фентезі, драма

Рейтинг IMDb: 7.2

У головних ролях: Джонні Депп, Руперт Ґрінт, Ієн Маккеллен, Дейзі Рідлі, Сем Клафлін

Нова американська екранізація «Різдвяної пісні» Чарльза Діккенса. Чіпляюча атмсофера зими у найтемнішому, найатмосфернішому вигляді. Вікторіанський Лондон, туман над вулицями, свічки у холодних кімнатах і скупий лихвар Скрудж, до якого різдвяної ночі приходять три привиди. Прийшли вони не просто так, а із пропозицією: у скнари Скруджа з'явився шанс на спокуту. Цікаво, що зйомки відбувалися на реальних локаціях у Лондоні та Дубліні, тому атмосфера фільму дійсно на висоті. Тож якщо у вас є настрій на готичну зиму і на неперевершеного Джонні Деппа, який гучно повертається в кіно у головній ролі після довгих років тиші — ця кінострічка є чудовим варіантом.

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«Охоронниця зірок» (Guarding Stars)

Рік виходу: 2026

Жанр: романтична комедія

Рейтинг IMDb: 6.1

У головних ролях: Лейтон Містер, Джаред Падалекі, Енді Макдавелл

Комедія має ту саму засніжену, прикрашену гірляндами атмосферу, заради якої і вмикають такі фільми. Троп тут доволі нетиповий, він ламає стереотипи, бо охоронець тут — жінка, а під захистом перебуває чоловік. І саме це дає привід для багатьох комічних ситуацій.

Охоронниця Ханна Брукс отримує нову роботу і клієнта: зірку бойовиків Джека Стейплтона, якого постійно переслідує небезпечний шанувальник. Щоб рідні актора не хвилювалися за його безпеку, вони вигадують легенду: Ханна — це нібито його дівчина, і разом вони їдуть на свята до рідного містечка героя. А там на них чекає мама Джека, родинні посиденьки, сімейні традиції та багато незручних ситуацій. Як виявилося, вигадана пара зовсім не готова до дивних різдвяних традицій сім'ї…

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«Святкове пограбування» (Jingle Bell Heist)



Рік виходу: 2025

Жанр: романтична комедія, кримінальна комедія, чорний гумор

Рейтинг IMDb: 5.8

У головних ролях: Олівія Холт, Коннор Свінделлз, Люсі Панч, Пітер Серафіновіч

Американська різдвяна комедія від Netflix. Історія розгортається в Лондоні напередодні Різдва. Софія переїхала до столиці Британії, щоб доглядати за мамою, і ледве зводить кінці з кінцями на двох роботах. Нік ремонтує все, що трапиться, і теж живе від зарплати до зарплати. Їх зв'язує спільний ворог: це власник розкішного універмагу, який якось обдурив обох на гроші. Тож вони вирішують пограбувати його напередодні Різдва, хоча жоден із них не є злочинцем. Дружину власника героям теж доводиться залучити до афери. Крім заплановано-неправильного пограбування, між героями поступово виникає симпатія.

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«Те Різдво» (That Christmas)



Рік виходу: 2024

Жанр: комп'ютерна анімація, комедія, сімейний фільм, фентезі

Рейтинг IMDb: 6.8

Актори озвучки: Браян Кокс, Білл Найї, Фіона Шоу, Джоді Віттакер

Британська анімація про те, як у маленькому вигаданому приморському містечку Веллінгтон-он-Сі, що в графстві Саффолк, посеред різдвянної підготовки вибухає найбільша за всю історію снігова буря. Вона за раз змінює плани всіх містян — зокрема й Санти. Він у цю ніч робить велику помилку… Сюжет складається з кількох переплетених історій про дітей, батьків і самотніх дорослих, а в центрі історії — хлопчик Денні, який тільки-но переїжджає до містечка.

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«Снігова сестричка» (Snøsøsteren)

Рік виходу: 2024

Жанр: драма, сімейний фільм, фентезі

Рейтинг IMDb: 7,0

У головних ролях: Мудіт Ґупта, Селіна Мейєр Ховланд, Ян Сельїд

Норвезька зимова казка за однойменною книжкою Маї Лунде та Лізи Айсато, яка в Норвегії вийшла накладом понад 250 тисяч примірників, а загалом видавалася у понад 30 країнах. Це кіно для тихого вечора, коли хочеться не лише святкового настрою, а й теплої історії про любов і пам'ять.

У центрі історії — хлопчик Юліан, якому напередодні Різдва виповнюється 11 років. Родина, що пережила смерть дочки, ніби забула про свято і не має сил на гучні веселощі. Натомість Юліан хоче, щоб всі вони знову говорили про сестру. Тоді в його житті з'являється весела дівчинка Гедвіґ, а разом із нею — дивний будинок і загадковий старий...

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«Клаус» (Klaus)

Рік виходу: 2019

Жанр: анімація, комедія

Рейтинг IMDb: 8,2

Актори озвучки: Джейсон Шварцман, Дж. К. Сіммонс, Рашида Джонс, Джоан К'юсак

Мальована іспанська анімація про те, як маленькі добрі вчинки розтоплюють давню ворожнечу. А ще — про те, як з'явився Санта-Клаус.

Розпещений Єспер мусить налагодити поштову справу в замерзлому північному містечку Смеренсбург, де вже давно ворогують два клани і нікому немає діла до листів. Єспер уже збирається здатися, коли дізнається про відлюдника-майстра іграшок Клауса, що живе в хатині серед виготовлених власноруч іграшок. Тоді в нього виникає ідея: кожна дитина, яка напише Клаусу листа, отримає іграшку, а це допоможе виконати норму, поставлену батьком…

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«Залишенці» (The Holdovers)

Рік виходу: 2023

Жанр: комедія, психологічна драма

Рейтинг IMDb: 7,9

У головних ролях: Пол Джаматті, Домінік Сесса, Дейвайн Джой Рендольф

Часом це сумна історія про самотність та дружбу, але разом із тим вона дуже тепла і чутлива. Події розгортаються в середині грудня 1970 року, в закритій школі-інтернаті «Бартон» у Новій Англії. На різдвяні канікули тут залишаються троє: Пол Хангем — вчитель класичних мов, якого не люблять ні учні, ні колеги, Ангус Таллі — хлопець, якого не забрали додому, і шкільна кухарка Мері Ламб, яка вперше святкує Різдво після загибелі сина на війні у В'єтнамі. За кілька днів у школі, серед порожніх коридорів, вони з незнайомців перетворюються на дивну, але справжню родину.

«Залишенці» отримали п'ять номінацій на «Оскар», зокрема за найкращий фільм і чоловічу роль, а Дейвайн Джой Рендольф здобула статуетку за найкращу жіночу роль другого плану. Також фільм отримав два «Золоті глобуси» (Джаматті і Рендольф) і нагороди BAFTA.

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«Люта нічка» (Violent Night)



Рік виходу: 2022

Жанр: екшн, чорна комедія

Рейтинг IMDb: 6.7

У головних ролях: Девід Гарбор, Джон Легуізамо, Кем Жиґанде

На Різдво дівчинка отримує в подарунок… рацію. Але це не просто звичайна рація: з її допомогою можна зв'язатися із справжнісіньким Сантою! Проте всіма любимий дідусь з бородою, який приносить подарунки під ялинку — далеко не завжди чемний і добрий…

У цій стрічці Санта-Клаус показаний з нетипової сторони. Він — втомлений життям, трохи цинічний, але такий собі «крутий вікінг», який випадково опиняється в будинку заможної родини дівчинки саме в момент пограбування. Коли погані хлопці беруть у заручники дитину, Санта дістає свій чарівний молот і влаштовує їм справжнє пекло. Це гримуча суміш «Міцного горішка» та «Сам удома», але для дорослих: з чорним гумором, бійками та шаленою різдвяною атмосферою.

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