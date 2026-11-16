Шерон Стоун привітала свою майбутню українську невістку

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Голлівудська акторка Шерон Стоун схвалює вибір свого старшого сина Роана, який торік заручився з українкою Анною Євтушенко, про що свідчить публічний обмін теплими коментарями в Instagram під дописом дівчини до річниці стосунків.

У публікації Анна поділилася чорно-білими фото з коханим та написала: «З річницею нас. Кохаю тебе», на що Роан відповів: «Кохаю тебе, крихітко, це мій найулюбленіший день у році». До привітань приєдналася й майбутня свекруха, зазначивши: «Я неймовірно щаслива за вас обох, з любов'ю, майбутня свекруня», на що українка відповіла: «Любимо вас. Я й побажати собі не могла більш чудової майбутньої свекрухи».

Джерело: Instagram.

Старший син голлівудської зірки Шерон Стоун, 25-річний Роан Джозеф Бронштейн офіційно оголосив про заручини з 22-річною українкою Анною Євтушенко. 25 січня 2026 року, пара підтвердила свій новий статус в Instagram, опублікувавши романтичні фото з подорожі до В'єтнаму. За інформацією інсайдерів, Роан освідчився Анні ще напередодні Нового року, подарувавши каблучку з великим діамантом, а на знак серйозності почуттів навіть зробив татуювання у формі поцілунку на шиї.

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