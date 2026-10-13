Шерон Стоун знялася у вінтажних образах українського бренду

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Голлівудська акторка Шерон Стоун стала героїнею фотосесії для журналу The Times Style, під час якої позувала в сукнях українського бренду J’amemme. Зйомка відбулася в її особняку в Беверлі-Гіллз у Лос-Анджелесі.

Для фотосесії акторка обрала кілька моделей, зокрема ніжно-рожеві сукні. Одна з них, у якій Стоун з’явилася на обкладинках журналу, коштує близько 30 тис. грн. Інша модель із рюшами, високим коміром і виразними плечима оцінюється у 64 тис. грн. Також акторка позувала в чорній сукні зі схожим дизайном.

У J’amemme зазначили, що фотосесія мала передати творчий характер та індивідуальність голлівудської зірки.

«Шерон Стоун у вбранні J’amemme — у власному світі. Інтимний погляд на світ Шерон Стоун, де розкриваються її творчий дух і неповторна індивідуальність», — йдеться в дописі бренду.

Зйомку створили за участю фотографки Бенедикт Драммонд і дизайнерки Венді Моррісон.

Окрім фотосесії, Стоун дала інтерв’ю The Times Style, у якому розповіла про свій будинок та його інтер’єр. За словами акторки, оселю вона облаштовувала переважно вінтажними речами, доповнюючи їх меблями та предметами сучасного мистецтва.

Будинок звели у 1940-х роках. Раніше він належав актору Монтгомері Кліфту. Стоун придбала нерухомість у 1993 році в занедбаному стані, а згодом перетворила її на затишний дім. Після смерті матері у березні 2025 року акторка взялася за чергове оновлення інтер’єру.

Джерело: соцмережі бренду

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