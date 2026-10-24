22 вересня у Лондоні оголосили шортліст Букерівської премії. Тільки шість книжок із тисячі інших потрапили у цей список. Тільки шість романів, які журі вирішило назвати найкращими англомовними творами цього року. А голова журі цьогорічного Букера — відома класицистка, письменниця і телеведуча Мері Берд.

Серед фіналістів — два попередні лавреати Букера, один дебютний роман і три автори, для яких це перша поява у шортлісті. А разом вони охоплюють доволі цікаву подорож: від постапокаліптичного Кенту до Ямайки 1980-х, від середньовічного безіменного двору до університетської аудиторії, де хтось сидить всередині великої чорної сумки.

Журналістка UA.News Аніта Віоліна розповість про кожну з шести книжок, про те, хто очолив комісію цього року і як взагалі працює весь механізм цієї надпрестижної премії. Детальніше — в нашому матеріалі.

Що таке Букерівська премія і чим вона важлива

Букерівська премія існує з 1969 року — вже цілих 58 років. Щороку вона відзначає найкращий роман, написаний англійською мовою і виданий у Великій Британії або Ірландії. Переможець отримує 50 тисяч фунтів стерлінгів і, що не менш важливо, гарантовану увагу мільйонів читачів по всьому світу.

Книги-лавреати традиційно злітають у топи продажів одразу після оголошення і залишаються там місяцями. За більш ніж п'ять десятиліть існування премія відкрила широкій аудиторії Салмана Рушді, Маргарет Етвуд, Іена Мак'юена, Гілері Мантел — авторів, які згодом стали класиками. Тож потрапити в шортліст — це величезна честь та перемога сама по собі. Таку книжку починають перекладати по всьому світу, обговорювати і читати там, де раніше про неї, можливо, ніхто б і не дізнався.

Щороку Букерівська фундація збирає нове журі з п'яти осіб. Це люди із різних сфер, але вони всі гарантовано завжди пов'язані із літературою. Цьогоріч журі очолила Мері Берд — класицистка, авторка бестселерів про античність і одна з найвідоміших публічних інтелектуалок Британії. До складу журі також увійшли поет Реймонд Антробус, музикант Джарвіс Кокер, літературна критикиня Ребекка Лю і письменниця Патрісія Локвуд, яка сама була номінована на Букер у 2021 році.

Спочатку журі відбирає так звану «Букерську дюжину», тобто лонгліст із тринадцяти книжок, який оголошується у липні. Потім ще кілька місяців читання і дискусій, після яких список скорочується до шести фіналістів. І нарешті переможця оголошують на урочистій церемонії. Цьогоріч вона відбудеться 9 листопада в лондонському Old Billingsgate.



Фіналісти Букера-2026

«Black Bag»

Автор: Люк Кеннард

Жанр: кампусний роман, сатира

Це, мабуть, найдивніша книжка в цьогорічному шортлісті. Звучить як абсурдистська комедія, та в основі — реальний психологічний експеримент 1967 року: професор просить актора-аматора провести цілий семестр на університетських лекціях, сидячи всередині великої чорної сумки.

Мета — дослідити так званий «ефект простої експозиції»: ідею про те, що ми починаємо прив'язуватися до речей і людей просто від частого з ними зіткнення, навіть якщо спочатку вони нам не подобались. Це офбітний роман про самотність, близькість і те, як ми взагалі стаємо частиною спільноти. Книжка обіцяє бути цікавою.



«The End of Everything»

Автор: М. Джон Гаррісон

Жанр: антиутопія, спекулятивна фантастика

М. Джон Гаррісон — один із найважливіших і найменш відомих широкій аудиторії британських письменників. Він написав тринадцять романів і кілька збірок оповідань, здобув премію Артура Кларка і Голдсмітську премію. Але все одно він залишається автором, якого читають передусім ті, хто серйозно стежить за літературою. Проте книга «The End of Everything» може це виправити.

Дія роману розгортається на узбережжі Кенту в постапокаліптичній Британії. Головний герой Філіп Теннант разом із тіткою виживає тим, що збирає і продає речі, викинуті морем на берег. В якості фону — соціальний колапс і таємниче вторгнення чогось незрозумілого. Та книга зосереджена глобально не на катастрофі як такій. Автор пише про те, як люди продовжують існувати всередині неї. Похмура сатира і дистопійна фантастика в одній історії.



«The Disappearers»

Автор: Марлон Джеймс

Жанр: літературна проза, історичний фікшн

Марлон Джеймс вже виграв Букер одного разу — у 2015 році, за роман «Коротка історія семи вбивств». Якщо він переможе знову, то стане лише п'ятим автором в історії премії, якому це вдалося двічі. І, судячи з реакції критиків, шанси на перемогу є.

Цей роман, заснований на реальній події. 1988 рік, Кінґстон, Ямайка. Вісім чоловіків починають репетиції вистави. Усі вони геї — і всі змушені приховувати це в суспільстві, де гомосексуальність карається жорстоко і публічно. Одного вечора на них нападає натовп, одного з акторів вбивають… Роман охоплює майже два десятиліття — від 1988-го до 2005-го — і слідкує за тим, як ця подія розходиться колами і змінює всіх, хто так чи інакше був до неї дотичний.



«May We Feed the King»

Автор: Ребекка Перрі

Жанр: історичний фікшн

Ребекка Перрі — єдиний дебютант у цьогорічному шортлісті і вже лавреатка Waterstones Debut Fiction Prize. Поетеса за покликанням, і це відчувається в кожному реченні роману.

Ця історія охоплює два часових пласта одночасно. З одного боку перед нами постає сучасна кураторка, яка реставрує кімнати старовинних будівель, повертаючи їм первісне життя, та в пишних приватних покоях середньовічного палацу настільки зачаровується правлінням майже стертого з пам'яті короля, що межі між її повсякденністю й чужим минулим починають все більше стиратися. З іншого боку — сам монарх, що ніколи не прагнув корони, але опинився на троні після раптової загибелі старших братів і незабаром опинився в павутинні палацових інтриг.



«The Things We Never Say»

Автор: Елізабет Страут

Жанр: літературна проза

Елізабет — лавреатка Пулітцерівської премії. Вона також вже двічі потрапляла до шортлісту Букера, і цього разу це сталося втретє.

«The Things We Never Say» розповідає про Арті Дама — звичайного вчителя з Массачусетсу, чиє зовні благополучне і комфортне життя насправді пронизане відчуттям ізоляції і тихого відчаю. Це книжка про те, що залишається не висловленим між людьми, історія про ціну цього мовчання. Страут, до речі, вже не вперше пише про людей, яких зазвичай не помічають.



«John of John»

Автор: Дуглас Стюарт

Жанр: літературна проза

Дуглас Стюарт виграв Букер у 2020 році за дебютний роман «Shuggie Bain» і відтоді став одним із найуважніше читаних авторів у британській літературі. «John of John» — його третій роман і, за одностайною думкою критиків, найдосконаліший.

Історія розповідає про Джона-Калума Макліод, молодого випускника художньої школи. Він неохоче повертається додому на продуваний всіма вітрами острів Гарріс, де живе його батько-ткач і бабуся з міста Глазго. Батько і син носять у собі таємниці, про які ніколи не говорять. Загалом це історія про стосунки, в яких любов і нездатність виразити її існують поруч, і які дуже заважають одне одному.



Резюмуючи, переможець Букеру-2026 буде оголошений 9 листопада на урочистій церемонії в Лондоні. Результат цього разу передбачити, мабуть, складніше, ніж зазвичай. Шортліст настільки різноманітний, що будь-яка з шести книжок варта отримати перемогу цьогоріч.

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