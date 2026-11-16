Шоу Танцюють всі повертається після 10-річної перерви

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Прем’єра нового сезону відбудеться 18 грудня 2026 року на платформі SWEET.TV.

Ведучими стануть Даша Квіткова та Роман Міщеряков. До складу журі увійшли Надя Дорофєєва, Максим Оробець, Руслан Махов і Марина Кущова.

Учасники пройдуть кастинги та тренувальний табір, після чого найкращі змагатимуться у прямих ефірах. Переможець отримає 500 тисяч гривень.

Джерело: SWEET.TV

Раніше учасниця 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Катерина Дойчева, відома під сценічним ім’ям DOICHEVA, випустила дебютну пісню, присвячену своїй участі в шоу. Артистка перетворила переживання після завершення знайомства з головним героєм проєкту Вячеславом Кравцовим на танцювальний трек у стилі регетон.

Колишня учасниця 15-го сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк» Інна Міллер, яка працює косметологинею, емоційно відреагувала на завершення своєї участі в проєкті з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим.

Нагадаємо, що Мережу підірвав злив учасниць нового сезону Холостяка.

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