Шведська співачка Robyn різко розкритикувала Євробачення

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Шведська попзірка Robyn, відома завдяки хітам «With Every Heartbeat» та «Dancing On My Own», поділилася критичними думками про Євробачення. Співачка зізналася, що майже перестала дивитися конкурс після перемоги гурту ABBA, а нинішнє шоу викликає в неї сором і відразу.

«У нас більше немає ABBA, тому я майже не дивлюся Євробачення. Тепер це просто лайно, я б сказала», – заявила артистка.

Robyn також порівняла свої відчуття від перегляду конкурсу з реакцією друга на незручні сцени в телесеріалах. За її словами, вона має американських друзів, із якими часто дивиться серіали. Один із них, Берт, у такі моменти натягує ковдру на очі, оскільки йому стає соромно. Приблизно так само співачка почувається під час перегляду Євробачення.

«Після перегляду (Євробачення – ред.) я відчуваю себе дуже перевантаженою та в поганому стані. Я шукаю слова і не знаю, як це назвати, але мені дуже огидно», – розповіла шведська виконавиця.

Шведський гурт ABBA здобув перемогу на Євробаченні у 1974 році з піснею «Waterloo». Цей успіх став одним із найвідоміших моментів в історії музичного конкурсу.

Відтоді Швеція ще шість разів перемагала на Євробаченні. Востаннє це сталося у 2023 році, коли співачка Loreen посіла перше місце з композицією «Tattoo».

Про це повідомляє Euronews.

Нагадаємо, Суспільне мовлення отримало 217 заявок від 201 сольного виконавця та гурту на участь у національному відборі «Євробачення-2027». Для порівняння, у 2026 році охочі подали 451 заявку від 392 виконавців і гуртів.

Канада вперше візьме участь у пісенному конкурсі «Євробачення», 71-й конкурс якого відбудеться у травні 2027 року в Бургасі, Болгарія. На конкурс своїх представників направлять 36 мовників — на одного більше, ніж у 2026 році.

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