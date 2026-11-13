Шведська співачка Robyn різко розкритикувала Євробачення
Шведська попзірка Robyn, відома завдяки хітам «With Every Heartbeat» та «Dancing On My Own», поділилася критичними думками про Євробачення. Співачка зізналася, що майже перестала дивитися конкурс після перемоги гурту ABBA, а нинішнє шоу викликає в неї сором і відразу.
«У нас більше немає ABBA, тому я майже не дивлюся Євробачення. Тепер це просто лайно, я б сказала», – заявила артистка.
Robyn також порівняла свої відчуття від перегляду конкурсу з реакцією друга на незручні сцени в телесеріалах. За її словами, вона має американських друзів, із якими часто дивиться серіали. Один із них, Берт, у такі моменти натягує ковдру на очі, оскільки йому стає соромно. Приблизно так само співачка почувається під час перегляду Євробачення.
«Після перегляду (Євробачення – ред.) я відчуваю себе дуже перевантаженою та в поганому стані. Я шукаю слова і не знаю, як це назвати, але мені дуже огидно», – розповіла шведська виконавиця.
Шведський гурт ABBA здобув перемогу на Євробаченні у 1974 році з піснею «Waterloo». Цей успіх став одним із найвідоміших моментів в історії музичного конкурсу.
Відтоді Швеція ще шість разів перемагала на Євробаченні. Востаннє це сталося у 2023 році, коли співачка Loreen посіла перше місце з композицією «Tattoo».
Про це повідомляє Euronews.
Нагадаємо, Суспільне мовлення отримало 217 заявок від 201 сольного виконавця та гурту на участь у національному відборі «Євробачення-2027». Для порівняння, у 2026 році охочі подали 451 заявку від 392 виконавців і гуртів.
Канада вперше візьме участь у пісенному конкурсі «Євробачення», 71-й конкурс якого відбудеться у травні 2027 року в Бургасі, Болгарія. На конкурс своїх представників направлять 36 мовників — на одного більше, ніж у 2026 році.