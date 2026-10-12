Сідні Свіні знову здивувала відвертою рекламою після скандалу

Акторка Сідні Свіні знову знялася у відвертій рекламі платформи спортивних прогнозів Novig. У новому ролику вона позує в білих трусиках і прикриває груди футбольними м’ячами, жартуючи про увагу до своєї зовнішності. Відео з’явилося після критики попередньої рекламної кампанії, яку звинувачували в сексуалізації жіночого спорту.

11 жовтня Сідні Свіні представила новий рекламний ролик платформи Novig, яка спеціалізується на спортивних прогнозах. У відео 29-річна зірка серіалу «Ейфорія» позує в білих трусиках із логотипом бренду. Груди вона прикриває двома футбольними м’ячами.

У ролику акторка іронізує над чоловіками, які надто багато уваги приділяють її спідній білизні. За сюжетом, деякі з них навіть створюють таблиці, щоб робити ставки на те, якого кольору буде її білизна. Свіні реагує на такий інтерес із гумором і дає зрозуміти, що він їй лестить. Наприкінці ролика вона наголошує, що Novig — це платформа для спортивних прогнозів.

Реклама побудована навколо зовнішності акторки та інтересу до її приватного життя. Водночас головний рекламний продукт — сервіс спортивних прогнозів — з’являється в ролику на тлі цих жартів.

Чому попередня кампанія викликала критику

Нова реклама з’явилася після скандалу навколо попередньої кампанії Novig за участю Свіні. У вересні акторка також знімалася в досить відвертому образі, використовуючи спортивний інвентар, щоб прикрити інтимні частини тіла.

Кампанія викликала критику з боку частини спортсменок. Вони заявили, що подібна реклама надто зосереджується на жіночій зовнішності, а не на спортивних досягненнях. Серед тих, хто висловив невдоволення, була олімпійська чемпіонка з плавання Аріарне Тітмус. Вона розкритикувала сексуалізацію жіночого спорту в рекламних кампаніях. Інші спортсменки також звернули увагу на те, що жінок у спорті часто оцінюють за зовнішністю, тоді як їхні результати та професійні досягнення залишаються на другому плані.

Чи змінила акторка підхід після скандалу

У новому ролику Свіні знову використовує відвертий образ, але цього разу додає самоіронію та жарти про увагу до своєї білизни. Водночас у наведеному матеріалі немає її прямої заяви про те, чи вважає вона попередню кампанію помилкою, і немає вибачень за неї.

Тож нова реклама знову привернула увагу до акторки та бренду Novig. А дискусія навколо кампаній порушує ширше питання: де проходить межа між провокаційною рекламою, яка привертає увагу, і використанням жіночої зовнішності для просування продукту. Про це повідомило видання Page Six.

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