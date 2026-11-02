Сієнна Міллер з'явилася на світському заході зі своїм нареченим – Daily Mail

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Англійська акторка та фотомодель Сієнна Міллер відвідала урочистий вечір компанії Airbnb у Лос-Анджелесі в компанії свого 30-річного нареченого, актора Олі Гріна. Пара разом позувала фотографам на червоній доріжці в студії Milk Studios.

44-річна кінозірка з'явилася на публіці в елегантній вечірній сукні з відкритими плечима та прикрасах від Tiffany & Co. Для пари це один із рідкісних спільних виходів у світ, оскільки вони намагаються не афішувати подробиці особистого життя. Відомо, що Сієнна Міллер та Олі Грін заручилися влітку цього року після того, як у квітні у них народився син.

Джерело: Daily Mail.

Британська акторка Сієнна Міллер вперше показала новонароджену дитину, публічно поділившись кадрами свого материнства. Це сталося через два місяці після того, як зірка фільму «Снайпер» офіційно підтвердила появу на світ своєї другої спільної дитини з нареченим Олі Гріном.

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