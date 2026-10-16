Сильвестр Сталлоне знову зіграє мафіозі в четвертому сезоні Короля Талси

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Сьогодні, 16 жовтня, відбудеться прем’єра четвертого сезону кримінальної драми «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. Голлівудський актор знову втілить на екрані образ нью-йоркського мафіозі, який прагне створити нову кримінальну імперію.

У новому сезоні Сталлоне виступить не лише головним героєм серіалу, а й виконавчим продюсером.

Сюжет четвертого сезону серіалу «Король Талси»

Дата виходу: 16 жовтня 2026 року

16 жовтня 2026 року Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: кримінальна драма, гангстерський трилер

кримінальна драма, гангстерський трилер У ролях: Сильвестр Сталлоне, Мартін Старр, Джей Вілл, Вінсент П’яцца, Аннабелла Шіорра, Френк Ґрілло, Ніл Макдонаф, Ґаррет Гедлунд, Дана Ділейні, Ґретхен Мол

Головним героєм серіалу «Король Талси» є Дуайт Манфреді, якого грає Сильвестр Сталлоне. Після 25 років за ґратами нью-йоркський мафіозі опиняється в Талсі, штат Оклахома. Після вигнання з кримінального світу Дуайт збирає команду з людей, які раніше не мали стосунку до мафії, і поступово створює власну імперію. З часом його вплив у Талсі зростає, але разом із ним збільшується й кількість тих, хто хоче зупинити Манфреді.

У четвертому сезоні герой прагнутиме легалізувати свій бізнес і вберегти людей, які стали для нього новою родиною. Та на його шляху з’являться корумповані політики й інші постаті, які заважатимуть йому розвивати свій бізнес. Прем’єра відбудеться 16 жовтня на Paramount+.

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