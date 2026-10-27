Син Елізабет Херлі показав фото з вечірки Елтона Джона у Венеції

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24-річний Деміен Херлі, син британської акторки Елізабет Херлі, поділився кадрами зі святкування дня народження Девіда Ферніша — чоловіка співака Елтона Джона.

Вечірка відбулася у Венеції.

На опублікованих в Instagram фото Деміен позував із господарями вечора, а також із Брукліном Бекхемом і його дружиною Ніколою Пельтц. Серед гостей також були дизайнерка Донателла Версаче та засновниця косметичного бренду Шарлотта Тілбері.

Деміен назвав вихідні у Венеції магічними та подякував хрещеному батькові за свято. Елтон Джон і Девід Ферніш виховують двох синів — 15-річного Закарі та 13-річного Елайджу. На святкуванні хлопці привітали батька й винесли святковий торт.

Відомий британський рок-музикант, володар п’яти премій «Греммі» та один із найуспішніших артистів у світі Елтон Джон зізнався, що має пісню, про яку шкодує. Мова йде про легендарний хіт «Crocodile Rock», який вийшов ще у 1970-х роках і став одним із головних символів його кар’єри.

Раніше у Національній портретній галереї в Лондоні представили новий сімейний портрет Елтона Джона. На знімку разом із артистом зображені його чоловік Девід Ферніш та сини – Закарі Джон та Елайджа Джон.

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