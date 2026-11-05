Скандал навколо нової пісні Сердючки: інший артист незаконно виконав її трек

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Нову україномовну композицію Вєрки Сердючки «Два бокали просекко» без дозволу використав інший артист. Команда виконавиці заявила про незаконне виконання пісні та розповіла подробиці інциденту.

Сама Вєрка Сердючка також відреагувала на ситуацію з привласненням її нового треку.

Вєрка Сердючка вперше виконала приспів нового треку «Два бокали просекко» під час концерту у Празі минулого року. Нині пісня вже готова до прем'єри, однак напередодні релізу стався інцидент.

За словами команди співака, трек виконав артист, імʼя якого не розголошують. «Наразі пісня остаточно готова й незабаром буде доступна на всіх музичних майданчиках. Цікаво, що офіційний реліз ще не відбувся, а «Два бокали просекко» вже встигла пожити своє незаконне життя у виконанні іншого артиста», – йдеться у дописі.

Однак представники Вєрки Сердючки помітили крадіжку та вже видалили пісню зі стримінгових платформ: «Команда Вєрки Сердючки оперативно помітила крадіжку й вжила заходів, щоб видалити несанкціонований кавер з усіх платформ. Ситуація хоч і прикра, але показова. Не слухайте підробки».

До слова, Вєрка Сердючка розповіла, що на її концертах за кордоном також уже звучала нова пісня «Два бокали просекко» та хіт Russia Goodbye. За словами артиста, він був вражений кількістю молоді на його концертах.

Про це повідомляється із посиланням на допис Вєрки Сердючки.

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