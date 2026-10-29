Смерть акторки Хейден Пенетьєр визнали нещасним випадком

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Поліція американського штату Південна Кароліна офіційно завершила розслідування смерті 36-річної акторки Хейден Пенетьєр. Її смерть визнали нещасним випадком.

За її словами, висновок про обставини смерті акторки ґрунтується на результатах медичної експертизи та проведеного розслідування. Після цього правоохоронці офіційно закрили справу.

Про це виданню People повідомила сержантка Діана Мунос із Департаменту поліції Грінвілла.

Український боксер Володимир Кличко продовжує дбати про збереження спадщини своєї 11-річної доньки Каї-Євдокії після смерті її матері, американської акторки Гейден Панеттьєр. Спортсмен заявив, що планує власним коштом погасити податкову заборгованість покійної акторки, щоб уберегти її майно від штрафних санкцій.

Розтин показав причину смерті акторки Гейден Панеттьєр.

Показано останні фото Гейден Панеттьєр перед смертю.

Американська акторка Гайден Панеттьєрі, найбільш відомаза серіалами «Герої» та «Нешвілл», а також як колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, померла у віці 36 років.

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