Софію Вергару та фронтмена Imagine Dragons помітили на романтичній вечері в Лос-Анджелесі
Колумбійсько-американську акторку Софію Вергару та соліста гурту Imagine Dragons Дена Рейнольдса помітили разом у Лос-Анджелесі. Пару зафільмували під час спільної вечері з друзями в одному з ресторанів у Беверлі-Гіллз.
Згідно з оприлюдненими фотографіями, 54-річна акторка та 39-річний музикант провели вечір разом, тримаючись за руки протягом усієї вечері. Близько о 00:30 пара вирішила непомітно залишити заклад через чорний хід. Спільний вихід відбувся після публікації мемуарів колишнього чоловіка Вергари Джо Манганьєлло та нещодавнього розриву Рейнольдса з акторкою Мінкою Келлі.
Джерело: TMZ.
Фронтмен американського попрок-гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час концерту в США підтримав Україну, піднявши синьо-жовтий стяг.
Нагадаємо, американський гурт Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію «Crushed», зняту в Україні.