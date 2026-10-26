Софію Вергару та фронтмена Imagine Dragons помітили на романтичній вечері в Лос-Анджелесі

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Колумбійсько-американську акторку Софію Вергару та соліста гурту Imagine Dragons Дена Рейнольдса помітили разом у Лос-Анджелесі. Пару зафільмували під час спільної вечері з друзями в одному з ресторанів у Беверлі-Гіллз.

Згідно з оприлюдненими фотографіями, 54-річна акторка та 39-річний музикант провели вечір разом, тримаючись за руки протягом усієї вечері. Близько о 00:30 пара вирішила непомітно залишити заклад через чорний хід. Спільний вихід відбувся після публікації мемуарів колишнього чоловіка Вергари Джо Манганьєлло та нещодавнього розриву Рейнольдса з акторкою Мінкою Келлі.

Джерело: TMZ.

Фронтмен американського попрок-гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час концерту в США підтримав Україну, піднявши синьо-жовтий стяг.

Нагадаємо, американський гурт Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію «Crushed», зняту в Україні.

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