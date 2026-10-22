Солістка KAZKA Олександра Заріцька показала фігуру після схуднення на 35 кг
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продемонструвала результати багаторічної роботи над своєю фігурою.
Співачка, яка раніше важила 135 кг, опублікувала відео в TikTok, для обкладинки якого обрала кадр у білизні та напівпрозорій накидці.
Артистка почала активно працювати над тілом кілька років тому. Вона регулярно займається спортом, зокрема виконує силові вправи з додатковою вагою. За цей час Заріцька схудла щонайменше на 35 кг.
Раніше співачка зізнавалася, що колись пов’язувала щастя з досягненням ідеальних параметрів, однак згодом змінила погляд на власну зовнішність. Тепер її мета — не певна цифра на вагах, а фігура, у якій вона почуватиметься комфортно.
Джерело: TikTok гурту KAZKA.
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