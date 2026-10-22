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Солістка KAZKA Олександра Заріцька показала фігуру після схуднення на 35 кг

UA NEWS 22 Жовтня 2026 19:18
Солістка KAZKA Олександра Заріцька показала фігуру після схуднення на 35 кг
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Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продемонструвала результати багаторічної роботи над своєю фігурою. 

Співачка, яка раніше важила 135 кг, опублікувала відео в TikTok, для обкладинки якого обрала кадр у білизні та напівпрозорій накидці.

Артистка почала активно працювати над тілом кілька років тому. Вона регулярно займається спортом, зокрема виконує силові вправи з додатковою вагою. За цей час Заріцька схудла щонайменше на 35 кг.

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Раніше співачка зізнавалася, що колись пов’язувала щастя з досягненням ідеальних параметрів, однак згодом змінила погляд на власну зовнішність. Тепер її мета — не певна цифра на вагах, а фігура, у якій вона почуватиметься комфортно.

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Джерело: TikTok гурту KAZKA.

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