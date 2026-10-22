Солістка KAZKA Олександра Заріцька показала фігуру після схуднення на 35 кг

0:00 / 0:00

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продемонструвала результати багаторічної роботи над своєю фігурою.

Співачка, яка раніше важила 135 кг, опублікувала відео в TikTok, для обкладинки якого обрала кадр у білизні та напівпрозорій накидці.

Артистка почала активно працювати над тілом кілька років тому. Вона регулярно займається спортом, зокрема виконує силові вправи з додатковою вагою. За цей час Заріцька схудла щонайменше на 35 кг.

Раніше співачка зізнавалася, що колись пов’язувала щастя з досягненням ідеальних параметрів, однак згодом змінила погляд на власну зовнішність. Тепер її мета — не певна цифра на вагах, а фігура, у якій вона почуватиметься комфортно.

Джерело: TikTok гурту KAZKA.

Святослав Вакарчук та український дизайнер Руслан Багінський створили спільну благодійну колекцію бейсболок. Головний елемент дропу — слово «Друг», написане від руки Вакарчуком і відтворене на головних уборах у вигляді вишивки.

Український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у День батька опублікував фото та звернення, у якому показав своїх дітей — п’ятирічного сина Івана та чотирирічну доньку Соломію.

Читай нас у