Соломія Вітвіцька отримала свідоцтво про народження сина після затримки

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила, що її новонароджений син Устим нарешті отримав перший документ.

За словами ведучої, на оформлення свідоцтва довелося чекати понад два тижні через збої в роботі дата-центрів після російських атак.

Вітвіцька також показала документ, у якому зазначене повне ім’я хлопчика — Устим Олексійович Ситайло.

Джерело: Instagram Соломії Вітвіцької

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