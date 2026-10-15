+10° Київ +13° Варшава +18° Вашингтон
$ 44.89 € 50.29 zł 11.51
$ 44.89 € 50.29 zł 11.51
+10° Київ +13° Варшава +18° Вашингтон
Головне Культура

Соломія Вітвіцька отримала свідоцтво про народження сина після затримки

UA NEWS 15 Жовтня 2026 15:33
Соломія Вітвіцька отримала свідоцтво про народження сина після затримки
0:00 / 0:00

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила, що її новонароджений син Устим нарешті отримав перший документ.

За словами ведучої, на оформлення свідоцтва довелося чекати понад два тижні через збої в роботі дата-центрів після російських атак.

Вітвіцька також показала документ, у якому зазначене повне ім’я хлопчика — Устим Олексійович Ситайло.

image

Джерело: Instagram Соломії Вітвіцької

Чоловік української співачки Ірини Федишин уперше детально розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. Під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, життя артистки також опинилося під загрозою.

У родині співачки Ірини Федишин сталася страшна трагедія.

Марічка Падалко заступилася за Ірину Федишин після втрати дитини.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток