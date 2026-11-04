Соломія Вітвіцька показала, як минув перший місяць із новонародженим сином

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Телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася сімейними світлинами та розповіла про перший місяць материнства. Наприкінці вересня вона вперше стала мамою.

«Наш перший місяць разом минув так швидко. Хочеться зберегти кожну мить», — написала Вітвіцька.

На фото — спільні моменти з сином Устимом, прогулянки, поїздки в автомобілі, а також кадри з чоловіком, військовослужбовцем Олексієм Ситайлом, і друзями.

Телеведуча зізналася, що поступово звикає до нового ритму життя та відкриває для себе материнство.

«Втягуюся в процеси та нові усвідомлення — і це все настільки не схоже на все, що я пережила до цього. Попереду ще стільки відкриттів», — поділилася Соломія.

Також подружжя вже замислюється над хрещенням сина.

Джерело: Instagram Соломії Вітвіцької

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка місяць тому вперше стала мамою, зізналася, що поки не готова говорити про другу дитину. Наразі вона звикає до материнства та присвячує весь свій час синові Устиму.

До цього 46-річна Соломія Вітвіцька показала нові фото сина з нагоди першого місяця життя.

46-річна Соломія Вітвіцька зробила нову заяву про материнство.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька отримала свідоцтво про народження сина після затримки.

До цього Соломія Вітвіцька розповіла про першу ніч удома з новонародженим сином.

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