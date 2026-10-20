Співачка Наталія Бучинська скасувала концерти через перелам ребер

Українська співачка Наталія Бучинська повідомила про проблеми зі здоров’ям, через які змушена скасувати та перенести найближчі концерти. Виконавиця хіта «Жоржини» розповіла, що нещодавно сильно впала, втратила свідомість і зламала ребра. Наразі артистка поступово відновлюється.

За словами співачки, через травму вона поки не може виходити на сцену. Артистка також пригадала рядки зі своєї пісні, які після нещасного випадку набули для неї особливого значення.

«У моєї пісні є такі слова: «Якби я знала, де впаду я собі б, напевно, постелила»... Тепер я можу сказати, що ці слова стали для мене, в буквальному сенсі, актуальними. На жаль, я дійсно впала, втратила свідомість та зламала ребра. Життя вирішило скоригувати не лише мої плани, а й концертний графік», — наголосила артистка.

Співачка зазначила, що зараз поступово відновлюється та сподівається якомога швидше повернутися до своїх шанувальників. Водночас через стан здоров’я їй довелося змінити найближчі виступи.

Концерти Наталії Бучинської у Ніжині та Фастові скасовані до кращих часів, а решту запланованих зустрічей із глядачами перенесуть на інші дати.

«Дуже хочу якнайшвидше повернутися до вас. Тому концерти у Ніжині та Фастові скасовані до кращих часів. А всі інші зустрічі у нас переносяться на інші дати. Дякую за розуміння, підтримку та любов. Обіймаю кожного. Бережіть себе», — зазначила Бучинська.

Артистка подякувала шанувальникам за підтримку та розуміння й запевнила, що прагне повернутися до концертної діяльності, щойно її самопочуття покращиться.

Про це Бучинська повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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