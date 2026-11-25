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Українська співачка Skylerr (Валерія Проніна) опинилася в центрі дискусії після потрапляння до лонглисту Національного відбору на Євробачення-2027.

У мережі їй пригадали переспів пісні «Червоний мак», першу версію якої виконувала ШІ-співачка.

Валерію звинуватили в популяризації музики, створеної за допомогою штучного інтелекту. Водночас сама артистка запевняє, що композицію написали люди, а її конкурсна заявка на Нацвідбір не має жодного стосунку до ШІ.

Після оголошення лонглисту Нацвідбору користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Skylerr нещодавно випустила власну версію композиції «Червоний мак». Оригінальне виконання пісні було згенероване штучним інтелектом і зібрало мільйони прослуховувань.

Деякі користувачі вважають, що артистам, які популяризують такий контент, не місце серед учасників Національного відбору.

Зокрема, користувач Threads під ніком vasyl.fedchyk розкритикував рішення допустити Skylerr до лонглисту.

«Коли Піанобой бере на Євробачення Скайлер, яка переспівує ШІ слоп, що це говорить суспільству і індустрії? Що нормально бути артистом, який нормалізує ШІ музику, нормально бути артистом без цінностей, нормалізація несмаку — це ок. Головне бути на хайпі і всі будуть з цим рахуватися і ще за гроші платників податків далі це пушити», — написав він.

Водночас чимало прихильників Skylerr стали на її захист. Вони закликали критиків звернути увагу на весь творчий доробок співачки, яка самостійно написала багато своїх композицій.

Згодом у дискусії також згадали гурт Kavabanga, Depo, Kolibri, учасникам якого приписують авторство «Червоного маку». Критики звернули увагу, що колектив продовжує випускати російськомовні пісні та виконувати їх на концертах.

Валерія Проніна вирішила публічно відреагувати на критику. Вона наголосила, що пісня, з якою подалася на Нацвідбір-2027, написана без використання штучного інтелекту.

«Сьогодні ви побачили моє ім’я в лонглисті Нацвідбору на Євробачення і я бачу багато дискусій щодо того, що я переспівала пісню "Червоний мак", яка нібито створена штучним інтелектом (це окремо прокоментую). Хочу одразу наголосити — моя конкурсна пісня не має жодного стосунку до штучного інтелекту. Я писала власні пісні до "Червоного маку", продовжую писати після нього і планую робити це надалі. Не виняток і моя пісня на Нацвідбір, яку я написала у співавторстві з відомими сонграйтерами», — зазначила співачка.

Окремо Skylerr пояснила, чому вирішила переспівати «Червоний мак». За її словами, ця композиція стала вдалим прикладом того, як створена людьми музика може отримати нове звучання завдяки живим виконавцям.

«Пісня, яка вже зібрала мільйони прослуховувань у виконанні штучного інтелекту, отримала живі голоси, живі емоції та можливість звучати на концертах. Я не купувала права на цю пісню, і цей експеримент не означає, що відтепер я співатиму пісні ШІ. Для мене це був цікавий творчий досвід, у якому не штучний інтелект замінив артиста, а артисти оживили те, що створили люди, але співав штучний інтелект», — написала учасниця Нацвідбору.

Співачка окремо наголосила, що автором композиції є не штучний інтелект. За її словами, «Червоний мак» написали учасники гурту Kavabanga, Depo, Kolibri, а ШІ лише виконав першу версію твору.

«І так, хочу наголосити , що я знаю достеменно історію пісні "Червоний мак", цю пісню написали люди! А виконав штучний інтелект. А потім ми вирішили надати їй живого звучання, всі інструменти, аранжування, хори, вокали все було оживлено нами», — додала Валерія.

Таким чином, Skylerr відкинула звинувачення в тому, що просуває музику, створену штучним інтелектом, і пояснила свою участь у проєкті бажанням надати композиції повноцінного живого звучання.

Раніше український музичний продюсер Михайло Ясинський розкритикував чинний формат Національного відбору на «Євробачення» та закликав до його оновлення. Він також заявив, що витрати «Суспільного» на розважальні проєкти під час повномасштабної війни є дискусійними та потребують перегляду з точки зору доцільності.

«Суспільне Мовлення» публічно відреагувало на звернення співачки Ольги Полякової, яка запропонувала змінити правила Національного відбору на Євробачення для артистів, що відвідували Росію після 2014 року. Організатори пояснили свою позицію щодо чинних вимог до учасників конкурсу.

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