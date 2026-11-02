Співачка Skylerr вийшла заміж за колишнього очільника Федерації легкої атлетики
Українська співачка Skylerr, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, одружилася з юристом Євгеном Проніним — колишнім виконувачем обов’язків президента Федерації легкої атлетики України.
Пара повідомила про шлюб 1 листопада, лише через місяць після заручин.
Закохані скромно розписалися без пишного святкування, однак згодом планують провести весілля.
Після одруження співачка змінила прізвище в соцмережах на Проніна. Для церемонії вона обрала білу сукню, а наречений — класичний чорний костюм із метеликом.
Джерело: Instagram Skylerr
Український юрист Євген Пронін освідчився співачці Skylerr, повідомивши про заручини у своїх соцмережах. Раніше Пронін виконував обов’язки президента Федерації легкої атлетики України.
1 листопада дует виконавців Нікіти Кісельова та SKYLERR презентував нову спільну романтичну роботу «У волоссі осінь». Цією композицією співаки продовжують історію кохання в піснях, що так полюбилась слухачам.
Організатори нацвідбору на Євробачення не будуть знімати з конкурсу співачку SKYLERR, навіть попри те, що вона сама цього захотіла.