Співак Джордж Перріс представить Кіпр на Євробаченні-2027 — Cyprus Mail
Співак Джордж Перріс представлятиме Кіпр на 71-му пісенному конкурсі Євробачення, який наступного року відбудеться в Бургасі, Болгарія. Про це оголосив мовник CyBC, повідомляє Cyprus Mail.
Відбір конкурсної пісні
CyBC також оголосив прийом оригінальних заявок від композиторів, авторів текстів і пісень із Кіпру та інших країн. Подати заявки через спеціальну онлайн-платформу можна до неділі, 13 грудня.
Пісні, які увійдуть до короткого списку, представлять у прямому телевізійному ефірі. Переможця визначать за результатами голосування глядачів і професійного журі: частка кожної зі сторін становитиме 50%.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Що відомо про виконавця
Перріс народився у Греції в родині француженки та грека. Він є багатомовним попспіваком і послом доброї волі ЮНІСЕФ, який зосереджується на протидії насильству щодо дітей.
Кіпр дебютував на Євробаченні 1981 року в Дубліні: країну представляв гурт Island із баладою Monika. Найкращим результатом Кіпру залишається друге місце Елені Фурейри у 2018 році в Лісабоні з піснею Fuego.