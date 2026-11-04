Співак Джордж Перріс представить Кіпр на Євробаченні-2027 — Cyprus Mail

Співак Джордж Перріс представлятиме Кіпр на 71-му пісенному конкурсі Євробачення, який наступного року відбудеться в Бургасі, Болгарія. Про це оголосив мовник CyBC, повідомляє Cyprus Mail.

Відбір конкурсної пісні

CyBC також оголосив прийом оригінальних заявок від композиторів, авторів текстів і пісень із Кіпру та інших країн. Подати заявки через спеціальну онлайн-платформу можна до неділі, 13 грудня.

Пісні, які увійдуть до короткого списку, представлять у прямому телевізійному ефірі. Переможця визначать за результатами голосування глядачів і професійного журі: частка кожної зі сторін становитиме 50%.

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Що відомо про виконавця

Перріс народився у Греції в родині француженки та грека. Він є багатомовним попспіваком і послом доброї волі ЮНІСЕФ, який зосереджується на протидії насильству щодо дітей.

Кіпр дебютував на Євробаченні 1981 року в Дубліні: країну представляв гурт Island із баладою Monika. Найкращим результатом Кіпру залишається друге місце Елені Фурейри у 2018 році в Лісабоні з піснею Fuego.

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